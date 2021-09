Rainer Nikowitz: Terminproblem

Faßmann: Bei mir geht es um einen Termin.

Sekretärin: Das kann aber dann gar nicht sein, weil Ihre Termine sind ja elektronisch gespeichert, und zwar von mir.

Faßmann: Aber bei den ganz wichtigen will ich auf Nummer sicher gehen! Die kommen alle in meinen guten alten Papierkalender. Da bin ich altmodisch.

Sekretärin: Aha. Nun ja, dann können Sie ja nachschauen.

Faßmann: Genau das ist ja das Problem: Den find ich grad nicht!

Sekretärin: Oje. Und Sie glauben, es geht um einen wichtigen Termin?

Faßmann: Oh ja! Und da ist in der Vergangenheit doch nicht immer alles so blendend gelaufen, wegen Corona und allem. Deshalb möcht ich ihn dieses Mal auf keinen Fall versäumen!

Sekretärin: Welcher wär es denn?

Faßmann: Der Schulanfang.