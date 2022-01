Heiler: Ivermectin brauchen S'? Gut, dass mei Hausapotheken grad wieder voll is. Wenn's bei dem Reitstall nebenan net immer wieder vergessen würden, die Box vom Fury zuzusperren, wären sicher no mehr von meine Patienten scho tot. Ham S'leicht scho wieder Corona?

Kickl: Na, i nimm's jetzt a gegen was anderes.



Heiler: Gegen was denn?

Kickl: Na ja, wie soll i sagen. Manchmal fühl i mi so normal.



Heiler: Um Gottes willen! Wie oft treten diese Beschwerden auf?

Kickl: Eh nit oft. Aber i mach mir trotzdem Sorgen.



Heiler: Ka Wunder.

Kickl: I hab a keine Ahnung, wo i mi damit angsteckt hobn könnt. Jedenfalls bei niemand in meiner engeren Umgebung, so vül is sicher.



Heiler: Ham S'eh nur de ehrlichen Fernsehsender gschaut? Russia Today und so? Und eh nur den "Wochenblick" und unzensuriert.at glesen?