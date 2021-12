Fake News: Die Faktenfreiheitlichen

"Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten", lautet eine berühmte Maxime, die vom früheren US-Verteidigungsminister James Schlesinger stammt. Die Corona-Maßnahmenkritiker wollen aber genau das: ein Recht auf alternative Fakten. In Telegram-Gruppen und in Facebook-Postings verbreiten sie ihre - meist leicht widerlegbaren - Falschbehauptungen. Die Bewegung der Corona-Skeptiker ist letztlich ein Beleg für die Wirkmacht von Fake News - und Ausdruck eines tiefgreifenden Vertrauensverlusts in die Institutionen der Republik.



Einen eindeutigen Typus der FakeNews-Gläubigen gibt es nicht, die diverse Gruppe der Protestierenden ist schwer zu erfassen. Da marschieren rechte Extremisten neben Betreiberinnen von Bioläden und Energetiker neben Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitsbereich. Wer die Protestmilieus verstehen will, landet früher oder später beim Schweizer Soziologen Oliver Nachtwey, der für seine Studien Corona-Demonstranten in Österreich, Deutschland und der Schweiz befragte. Laut Nachtwey erhält die Bewegung vor allem Zulauf aus der Mittelschicht, auch Menschen mit formal hoher Bildung schließen sich an. Selbstständige, die durch die Corona-Einschränkungen besonders hart getroffen werden, beteiligen sich überproportional häufig am Protest - für sie ist Corona auch eine existenzielle Frage. Eine Gemeinsamkeit zeigt sich unter den Demonstranten aber doch: ein starker Hang zur Esoterik und zu antiautoritärem Denken. Wobei die Ablehnung von Amtsträgern und Experten derart radikal ausfällt, dass Soziologe Nachtwey die Protestierenden als "antiautoritäre Autoritäre" bezeichnet.