Rainer Nikowitz: Ultima Ratio!

Pamela Rendi-Wagner: Also, ich sag’s, wie’s ist: Ich habe ja wirklich lang Geduld mit ihr gehabt. Aber irgendwann einmal ist Schluss. Also nachdem sich da gleichstellungsmäßig immer noch so herzlich wenig tut, tausche ich ab sofort mit der Susanne Raab keine Schminktipps mehr aus!

Werner Kogler: Damit das ein für alle Mal klar ist: Nie wieder gehe ich mit dem Herrn Hafenecker auf einen Aperol Spritz. Nicht, dass wir das schon jemals gemacht hätten, aber: Das wird ihm schon wehtun!

Wolfgang Sobotka: … und der Krainer, der Falott, braucht gar nicht glauben, dass ich ihn noch einmal zu mir nach Hause zum Synchron-Luft-Dirigieren einlad. Wer nicht hören will, muss eben fühlen!