Ratlos in Klagenfurt

Manchmal sagen die Abwesenden am meisten über den Ausgang einer Wahl aus. In der SPÖ-Zentrale in Klagenfurt vermisste man kurz nach Wahlschluss einige – und auch einiges: Eigentlich hätte Landeshauptmann Peter Kaiser hier vor die Kameras treten sollen. Er ließ sich jedoch nicht blicken. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner reiste zwar an und wurde in der Zentrale erwartet, trat aber nicht auf. Schuld daran war ein weiterer Abwesender: Es fehlte der Vierer an der ersten Stelle im Ergebnis. Als der Balken kurz nach 16 Uhr in die Höhe wuchs und bei 38,4 Prozent stehen blieb, war nur Landesgeschäftsführer Andreas Sucher da. Er atmete frustriert aus, ein Mitarbeiter seufzte: „Das tut echt weh.“

Noch klammerten sich die Genossinnen und Genossen an die Schwankungsbreite bei den Prognosen wie Ertrinkende an einen Strohhalm. Der Sprung über die 40-Prozent-Marke schien noch möglich. In Wirklichkeit änderten ein paar Stimmen mehr oder weniger kaum etwas daran, dass mit einem so deutlichen Absturz hier niemand gerechnet hatte: Bei der Landtagswahl 2018 fuhr die SPÖ in Kärnten fast 48 Prozent ein, und damit beinahe die absolute Mehrheit. Fünf Jahre später geht das damalige Plus von zehn Prozentpunkten fast zur Gänze wieder verloren.