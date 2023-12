Rauch fordert von Apothekerkammer Aufklärung über Verbleib von Paxlovid

Das Corona-Medikament Paxlovid ist weiterhin in vielen Apotheken Mangelware. Vergangene Woche hieß es noch aus dem Gesundheitsministerium, man wolle nach „intensiven Gesprächen“ mit der Apothekerkammer an einer besseren Verteilung von Paxlovid arbeiten.

Mittlerweile ist der Ton recht rauh geworden: Rauch fordert „dringend Aufklärung über den Verbleib von mindestens 20.000 Packungen Paxlovid. Für die angebliche Abgabe von Packungen auf Privatrezept haben wir bis heute keine Belege erhalten.“

Am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag Vormittag hatte Rauch kritisiert, dass die Paxlovid-Packungen nicht einfach vom Erdboden verschwunden sein könnten. Auf profil-Anfrage konkretisiert der Gesundheitsminister: „Die Apothekerkammer hat angeben, dass mehrere Tausend Packungen entsorgt wurden. Über den aktuellen Bestand in den Apotheken bekommen wir seit zwei Wochen immer wieder unterschiedliche Zahlen und Schätzungen. Ich erwarte mir eine klare, transparente und nachvollziehbare Abrechnung, was mit den Medikamenten geschehen ist, die wir mit zig-Millionen Euro an Steuergeld gekauft haben.“