Regierung: Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Chef fix

Karl Nehammer ist am Freitag vom ÖVP-Bundesparteivorstand einstimmig zum neuen Parteichef und damit auch zum Bundeskanzler designiert worden. Nach dem Rückzug von Gernot Blümel als Finanzminister kommt es zu einem weiteren Umbau in den ÖVP-Ministerien: Magnus Brunner übernimmt die Finanzen, Gerhard Karner übernimmt das Innenministerium und Martin Polaschek das Bildungs-Ressort von Heinz Faßmann, der seinen Posten zur Verfügung gestellt hat. Ex-Kanzler Alexander Schallenberg wird wieder Außenminister. Als Staatssekretärin holt sich Nehammer die Bundeschefin der Jungen ÖVP, Claudia Plakolm, ins Bundeskanzleramt.

Nach dem Rückzug von Sebastian Kurz als Parteiobmann und dem Verzicht von Alexander Schallenberg auf das Kanzleramt hatten Freitag Früh um kurz vor acht Uhr in der Politischen Akademie der ÖVP die Beratungen über deren Nachfolge begonnen. Nach APA-Informationen hatten sich die Landeshauptleute der ÖVP bereits am Donnerstag Abend über die Vorgangsweise abgestimmt. Gegen 9 Uhr traf der von allen Funktionen zurückgetretene Ex-Kanzler- und -Parteichef Sebastian Kurz per Auto ein, davor auch Nehammer und Staatssekretär Magnus Brunner, der laut ÖVP-Kreisen Finanzminister werden soll. Nehammers Nachfolger als Innenminister wird demnach der Zweite Landtagspräsident Niederösterreichs, Gerhard Karner.