Rohrer zur Causa Ischgl: "Viele Gerichte werden sich damit beschäftigen"

profil: Das Ziel Ihres Berichts war ja, etwas aus dem Fiasko zu lernen. Was sollte in Zukunft anders laufen?



Rohrer: Wir waren immer in Wagrain Ski fahren. Was wir dort an betrunkenen Holländern auf der Piste gesehen haben-unglaublich! Einen haben wir aus einem Weidezaun herausgezogen, der war kaum mehr ansprechbar. Da hat man den Eindruck, dass das Skifahren nur die Tarnung ist. Da muss ein Bewusstsein geschaffen werden: So seid ihr bei uns nicht willkommen. Als Sportler und als lustige Leute werdet ihr bei uns gut verpflegt - aber nicht, wenn ihr euch nur in einen Vollrausch trinkt. Das müsste man über deutsche und nordische Medien sehr deutlich transportieren.



profil: Und auf politischer Ebene - braucht es da nicht auch Konsequenzen?



Rohrer: Primär muss einmal der Landeshauptmann seine Landespolitiker und seine Landesbehörden neu ausrichten. Da muss ein geschärftes Bewusstsein entwickelt werden. Wie er das macht, da mische ich mich nicht ein.



profil: Ihr Bericht übt auch Kritik an der Bundesregierung. Mit ihrer Quarantäne-Ankündigung für Ischgl hätten Kurz und Co das Abreise-Chaos ausgelöst.



Rohrer: Es wäre sinnvoll gewesen, wenn die Bundesregierung veranlasst hätte, dass der für Ischgl zuständige Bezirkshauptmann erst eine Verordnung für die Quarantäne und die geordnete Ausreise erlässt. Und erst wenn ich die habe, dann gehe ich an die Öffentlichkeit. Es war ein bisschen umgekehrt - erst die Ankündigung, dann die Verordnung. Und dann kam es zu dieser überfallsartigen Ausreise ohne Kontrollen.



profil: Hätte der Gesundheitsminister vor der Pressekonferenz eine Weisung erteilen können?



Rohrer: Ja, der Gesundheitsminister wäre weisungsberechtigt gewesen, der hätte dem Landeshauptmann die Quarantäne anordnen können, der sie wiederum an den Bezirkshauptmann weiterleiten hätte müssen - Anschober hat aber keine Weisung gegeben.



profil: Wie lange wird die Causa Ischgl noch für Schlagzeilen sorgen?



Rohrer: Es ist sehr komplex, sehr diffizil und viele Gerichte werden sich noch damit beschäftigen.

Mehr zur Causa Ischgl lesen Sie im aktuellen profil.