Der Lehrermangel an Österreichs Schulen will bekämpft werden. Und so kommt es, dass Sabine Beinschab, Kronzeugin in der ÖVP-Korruptionsaffäre, nun Schülerinnen und Schülern an einem Grazer Gymnasium digitale Bildung beibringt. Seit zwei Tagen unterrichtet sie dort Informatik und Geografie.

Erfahrungen am Computer? Die bringt Beinschab mit. Immerhin bastelte sie 2017 an Umfragen, die gemäß Verdachtslage mithelfen sollten, Sebastian Kurz den Weg ins Kanzleramt zu ebnen. Beinschab hatte als Meinungsforscherin bei Sophie Karmasin gearbeitet, bevor sie 2019 ihr eigenes Institut „Research Affairs“ gründete. 2021 flog die Affäre um die von ihr durchgeführten Meinungsumfragen auf, welche im Sinne der Kurz-ÖVP gewesen sein sollen, jedoch vom Finanzministerium mit Steuergeldern bezahlt wurden. Am 6. Oktober 2021 schlug die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu und führte eine Reihe von Hausdurchsuchungen durch. In Bezug auf Sabine Beinschab und neun weitere Personen ging es um den Vorwurf der Untreue in Höhe von über 300.000 Euro sowie der Beteiligung an einer Bestechung.