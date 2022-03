Schallenberg: „Es geht um die Verteidigung unseres Lebensmodells“

profil: Genieren Sie sich für Ihre Vorgängerin, Ex-Außenministerin und Putin-Adorantin Karin Kneissl?

Schallenberg: Ich werde meine Vorgängerin wirklich nicht kommentieren. Sie hat ihren Weg gewählt. Punkt.

profil: Londons Bürgermeister will Oligarchen-Immobilien für Flüchtlinge öffnen. Soll auch Österreich das tun?

Schallenberg: Wir dürfen etwas nicht vergessen: Ja, Russland verletzt alle Rechtsgrundsätze massiv, bricht das humanitäre Völkerrecht eklatant, führt einen ungerechtfertigten Angriffskrieg. Aber wir sind Demokratien und Rechtsstaaten. Und wir müssen auch als solche agieren. Diese Prinzipien sollten wir nie vergessen. Ich verstehe die Emotionalität, aber bleiben wir in der EU am Boden der Rechtsstaatlichkeit. Denn es geht letztlich um die Verteidigung unseres Lebensmodells, unseres Wertemodells. Das wird massiv angegriffen, untergraben und beschossen.

profil: Aus der Ukraine kommt eine riesige Fluchtbewegung. Ändert die türkise ÖVP ihre bisher strikte Asyl- und Migrationspolitik?

Schallenberg: UNHCR prognostiziert die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Linie der ÖVP bleibt dieselbe: Wir haben immer das Prinzip Hilfe vor Ort und in der unmittelbaren Nachbarschaft verfolgt, Afghanen etwa sind in der Region besser aufgehoben und sollen nicht 5000 Kilometer auf sich nehmen. Die Ukraine hingegen ist unsere unmittelbare Nachbarschaft, Lemberg ist von Wien aus näher als Bregenz. Das sind unsere europäischen Schwestern und Brüder. Daher ist es natürlich selbstverständlich, dass wir direkt in Österreich helfen. Das ändert nichts an der ÖVP-Linie.

profil: Regionen wie Moldau sind besonders belastet: Dort gibt es 2,4 Millionen Einwohner und 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine.

Schallenberg: Wir müssen den Blick schärfen auf Regionen wie Moldau, den Südkaukasus und den Westbalkan. Es braucht hier ganz massive Hilfspakete. Wir als EU müssen diesen östlichen Partnern unterstützend zur Seite stehen. Und uns muss bewusst sein: In diesem Krieg wird unser Wertesystem angegriffen. Es ist jetzt die Zeit, in der wir uns als EU nicht in einem buchhalterischen und legalistischen Dschungel verirren dürfen, sondern klar sagen müssen: Wir wollen unser Lebensmodell exportieren. Wir wollen pluralistische, offene Demokratien, die auf Grund- und Freiheitsrechten fußen.

profil: Das bedeutet: den EU-Beitritt anbieten?

Schallenberg: Das bedeutet als nächste Schritte: den EU-Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina. Visaliberalisierung für den Kosovo. Den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Unsere Botschaft muss deutlich sein: Eure Zukunft liegt in der EU und sonst nirgendwo.