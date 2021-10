Schallenberg ist Schüssel. Kurz ist Haider.

Das Thema ist jedoch ernst, betrifft die Zukunft dieser von Regierungskrisen gebeutelten Republik, wird wie kein anderes allüberall diskutiert und eben auch bei profil in Print und auf profil.at. Wer regiert dieses Land wirklich? Der ÖVP-Parteiobmann, der den Koalitionspakt unterschrieben hat und daher der Ansprechpartner seines Gegenübers Werner Kogler bei den Grünen bleibt, der zudem als Klubobmann im Nationalrat, die Legislative repräsentiert. Oder doch der Bundeskanzler, der ja als Regierungschef eigentlich nur ein ausführendes Organ ist? (Über die Stellung der Regierung im Dreieck der Gewaltenteilung lässt sich übrigens trefflich streiten, die Interpretation hat sich über die Zeiten auch etwas verändert.)

Telefonat mit einem Landeshauptmann

Eine zynische Antwort darauf wäre: Weder noch, denn das Land wird föderalistisch von den Landeshauptleuten regiert; sie bleiben, während Kanzler und Vizekanzler wie auch die Parteichefs kommen und gehen. Weniger zynisch formulierte es einer der Landesfürsten (generisches Maskulinum) in einem Telefonat mit dem Autor dieser Morgenpost am Wochenende: „Wenn es Alexander Schallenberg nicht gelingt, sich zu emanzipieren, wird die Koalition zerbrechen. Einerseits wird es Sebastian Kurz den Grünen nicht verzeihen, dass sie ihn zum Rücktritt genötigt haben. Andererseits ist eine Neuwahl rein logisch die einzige Chance für ihn, ins Kanzleramt zurückzukehren.“

Wird 2022 gewählt?

Wird 2022 also gewählt werden? Das ist die Frage, nicht minder heftig diskutiert, die sich daher aus der Frage nach dem wahren Machthaber im Land ergibt. Was denken Journalistinnen und Journalisten? Die Meinungen sind geteilt. In der Sendung „Politik live“ auf ORF 3 am 7.10. – vor dem Kurz-Rücktritt – bejahten meine Chefredakteurskollegen – im Gegensatz zu mir – die Frage. Auch im „Club 3“, der gemeinsamen Talk-Sendung von profil, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ tippten Martina Salomon und Klaus Herrmann auf Wahlen 2022. In der Runde der Chefredakteure am vergangenen Sonntag auf ORF 2 waren die Meinungen dann eher geteilt.

Sicher ist: 2023 werden vier Landtagswahlen geschlagen. Sicher ist auch: Deren Ergebnis wird maßgeblich davon abhängen, ob 2022 Nationalratswahlen stattfinden. Und wer daraus als Sieger hervorgeht.

