Schrödingers Kurz

Es war ein nervenzerfetzendes Wochenende. Am Freitag sah es ganz danach aus, als würde Sebastian Kurz Kanzler bleiben, die ÖVP-Landeshauptleute standen geschlossen hinter ihm. Das könnte auch daran liegen, dass sie die 104 Seiten mit den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft gegen Kurz und seine Vertrauten nicht gelesen hatten. Dann aber scheinen einige von ihnen doch einen Blick in die Durchsuchungsanordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mit den belastenden Handychats geworfen zu haben.

Am Samstag war die Situation jedenfalls eine ganz andere. Am Abend trat Kurz vor die Presse und verkündete... nun ja, was eigentlich?

Es war ein sehr österreichischer Rücktritt. Eigentlich war es gar keiner. Kurz ist vielmehr – vielleicht sollte man es in seinen eigenen Worten formulieren – zur Seite getreten. Außenminister Alexander Schallenberg wird Kanzler, Kurz bleibt Parteiobmann und wird Fraktionschef der ÖVP im Parlament.