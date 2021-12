Kurz! Und gut?

Erhard Busek, ÖVP-Chef in den 1990er-Jahren, sorgte vor Kurzem für Aufsehen, weil er zugegeben hatte, bei der jüngsten Nationalratswahl nicht die eigene Partei, sondern die NEOS gewählt zu haben. Könnte ein Parteiobmann Sebastian Kurz ihn zurückholen? "Ja, wenn er sich weiter gut entwickelt“, sagt Busek: "Meine Sorge ist nur, dass er verheizt wird. Im Moment soll er überall dabei sein. Ein wenig Zurückhaltung täte ihm gut.“ Busek gehört zum großen Kreis zumeist deutlich älterer Berater, die Kurz regelmäßig kontaktiert. "Bevor er Außenminister wurde, hat er quer durch Österreich angefragt, ob das in seinem Alter geht“, erzählt Busek: "Ich habe ihm abgeraten, aber der Druck war dann wohl zu groß.“ Am Karfreitag erweiterte der Minister seine Consulting-Runde um so unterschiedliche Größen wie Ex-Botschafter Albert Rohan, Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und Museumsdirektorin Danielle Spera. Die große Berater-Dichte hat einen angenehmen Nebeneffekt: Wer einmal vom Herrn Minister um Input gebeten wurde, wird ihm später eher nicht in den Rücken fallen.



Kurz geht seine Karriereplanung durchaus strategisch an. In drei Jahren Bundespolitik unterlief ihm kein grober Fehler. Weder gab es peinliche Homestorys, noch Interviews mit privaten Bekenntnissen oder gar ideologische Fauxpas. Die meisten langjährigen ÖVP-Streitthemen umschiffte er so penibel, dass ihn keine Seite als Gegner sehen muss. Wie das geht, zeigt etwa die Debatte um die Homoehe. Ende Februar verschickte Kurz eine Aussendung, die an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig ließ: "Die zunehmende Diskriminierung und sogar Kriminalisierung von homosexuellen, bisexuellen, trans- oder intersexuellen Personen in einigen Staaten bereitet mir große Sorgen“, hieß es da. Als Beispiele nannte der Minister Nigeria, Uganda und Russland. Das brachte ihm einen begeisterten Kommentar im "Kurier“ ein und entledigte ihn der Notwendigkeit, zum Tauziehen in der eigenen Partei Stellung zu nehmen. Auf Anfrage sagt Kurz nun, er halte es für irrelevant, an welchem Ort eine Verpartnerung stattfinde. "Für mich wäre es absolut legitim, das am Standesamt zu machen. Aber ich glaube, dass wir in Österreich auch noch andere Themen haben.“



Aus den beschränkten Möglichkeiten eines Staatssekretärs holte Kurz das Maximum heraus - auch für das eigene Standing. Zum undankbaren AsyIbereich äußerte er sich gar nicht; dafür sei die Innenministerin zuständig, erklärte er gerne. Kurz initiierte lieber das "Dialogforum Islam“, war federführend am neuen Staatsbürgerschaftsgesetz beteiligt und setzte Maßnahmen zur Sprachförderung bei Kleinkindern. Sein Hauptverdienst war der neue Ton, den er in die Debatte brachte. Die Materie "Ausländer“ kann nun, wenigstens gelegentlich, auch in positivem Kontext diskutiert werden.