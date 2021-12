Am Montag vergangener Woche begrüßte eine Journalistin der "Bezirks-Rundschau“ die "vielen jungen Leute“, die trotz des herrlichen Sonnenscheins ins Eferdinger Bräuhaus gekommen waren. Die JVP des Bezirks hatte ihren Star zu sich geholt, und Kurz nützte die Bühne, um einen Bogen über all seine Themen zu spannen - von der Politikverdrossenheit zum Demokratiepaket; "weder links noch rechts“, sondern "einfach pragmatisch und vernünftig“.



Nicht alle in seiner Partei finden seine Ideen so "vernünftig“. Sie halten ihm etwa vor, Parteichef Spindelegger das höchst fragwürdige "Demokratiepaket“ aufgeschwatzt zu haben, das noch diese Woche durch den Verfassungsausschuss des Nationalrats gepeitscht werden soll - ganz ohne die sonst übliche Begutachtung. Demnach soll künftig über alle Volksbegehren, die von mehr als zehn Prozent der Wahlberechtigten unterschrieben werden, eine Volksbefragung abgehalten werden. Kritiker dieses Kurz-Projekts befürchten eine nachhaltige Schwächung des Parlaments zu Gunsten des Rechtspopulismus. "Ich bin neugierig, was Kurz sagen wird, wenn Strache ein Volksbegehren zur Verschärfung des Asylrechts einleitet. Die zehn Prozent bekommt er dafür spielend“, meint ein parteiinterner Kritiker.



Während Altvordere, wie Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol, das Paket noch verhindern wollen, erzählt Kurz gerne Anekdoten aus den schwierigen Anfangstagen: Sein aussichtsloser, von Medien höhnisch verfolgter Einstieg in die Spitzenpolitik kommt beim Publikum am besten an. Kurz berichtet von Beliebtheitsrankings, in denen sein Balken weiter ins Minus reichte als der von Ex-Verteidigungsminister Darabos und von Erfolgsrezepten, die er allesamt nicht befolgt habe: "Lass dir die Haare schneiden, binde dir eine Krawatte um und schau, dass du ein ordentliches Budget bekommst.“ Die eigentliche Botschaft entsteht in den Köpfen der Zuhörer: Die Umstände waren widrig, der Kampf nicht zu gewinnen, aber nun stehe ich hier, ein strahlender Prinz Gutgelaunt auf dem Weg in den Königspalast.



Die Gewandtheit des 26-Jährigen ist erstaunlich. Als Gast in der Speakers Lounge der Werbeagentur Grayling im feinen Palais Coburg in Wien hat er die Lacher nach wenigen Minuten auf seiner Seite. Eine Woche später gelingt ihm das gleiche Kunststück in einer Landesberufsschule in Graz, wo zukünftige Maschinenbau- und Werkzeugbautechniker, Dreher, Universalschweißer, technische Zeichner und Fitnessbetreuer auf ihn warten. Es sind testosterongesteuerte Burschen mit einer ungezielten Wut auf "Ausländer“ im Bauch, von denen nahezu jeder Fünfte selbst irgendeine Art von Migrationshintergrund hat. "Wie geht’s eigentlich einem Kärntner in der Steiermark?“, fragt Kurz einen Burschen, den seine Sprachmelodie verrät.



Kurz hat seine sogenannten Integrationsbotschafter mitgenommen, ehemalige Migrantenkinder, die es geschafft haben. Etwa ein kurdischer Flüchtling, der sich als Kind auf Istanbuler Baustellen verdingen musste und am vergangenen Opernball den Einzug der Debütanten choreografierte.



Auf der Fahrt von einem Termin zum anderen fragt er nicht ganz uneitel, wie man ihn denn so wahrnehme? Ob er schon die geschliffene Politikerphrase draufhabe? Das sei seine größte Anstrengung, nicht in diesen Politsprech zu kippen. In seiner Organisation, der Jungen ÖVP, habe er ein Mentorenprogramm initiiert: Er wolle nicht, dass die Jungen so werden wie die Alten.



In Graz besucht Kurz ein exportorientiertes, rasant wachsendes Autozulieferunternehmen. Er hat nicht erwartet, einen Firmenchef vorzufinden, der fuchsteufelswild über die ÖVP herzieht, dem beim Gedanken an Finanzministerin Maria Fekter und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner die "Grausbirn“ aufsteigen, der den Mangel an guten Facharbeitern beklagt und von Kurz jetzt wissen will, was er im Wahlkampf vorhabe. "Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und die Sorge um Arbeitsplätze“, seien wichtige Themen, sagt Kurz zögernd. "Ah, beat the rich“, fährt ihm der Unternehmer in die Parade.



Diese Art von Fundamentalkritik höre er nicht selten. Ihm als Jungem sage man das leichter ins Gesicht als anderen Politikern, mutmaßt Kurz. Er wolle die Probleme von Unternehmern, die die Sattheit der Gesellschaft beklagten, ernst nehmen, aber nicht einem kalten Manchesterliberalismus huldigen.



Kurz’ Eltern stammen selbst nicht aus begüterten Familien. Es stand freilich nie zur Debatte, ob ihr Sohn ins Gymnasium gehen würde oder nicht. Seine Eltern, eine AHS-Lehrerin und ein HTL-Ingenieur, legten Wert auf eine gute Ausbildung.



In seinen ersten Wochen am Minoritenplatz, als der Schnöselvorwurf erhoben wurde, war Kurz darum bemüht, das Milieu seiner Herkunft nach unten zu lizitieren. Mittlerweile sieht er das entspannter. "Ich bin da irgendwo in der Mitte, nicht Hietzing, nicht Gemeindebau.“ Aufgewachsen ist er im schöneren Teil des Arbeitsbezirks Meidling. Er besuchte ein Gymnasium, in dem neue didaktische Formen probiert wurden.



Als Wolfgang Schüssel im Jahr 2002 die ÖVP zu einem Höhenflug von 42 Prozent führte und die FPÖ am Boden lag, war Kurz 16 Jahre alt und bekam große Lust auf Politik. Dass es der ÖVP damals so gut ging, mag eine kleine Rolle gespielt haben, sagt er etwas verschämt. In der Hauptsache habe er politisch "etwas bewirken wollen“. Die Bezirksorganisation Meidling wusste nicht so recht, was sie mit dem eifrigen Schüler anstellen sollte, doch bei der Jungen ÖVP im Ersten Wiener Gemeindebezirk war er willkommen. Markus Figl, ein Enkel des legendären ÖVP-Nachkriegskanzlers, nahm ihn unter seine Fittiche. Sein Förderer war im Büro des zweiten Nationalratspräsidenten Spindelegger beschäftigt und wechselte 2008 mit diesem ins Außenministerium.