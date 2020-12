profil-Morgenpost: Das Virus, ein Schlepperwesen

Guten Morgen!

In der gestrigen Morgenpost wollte ich das Thema nur en passant streifen, ich wollte nur am Rande erwähnen, dass Kanzler und Innenminister gewisse Vorurteile bedienten, als sie erklärten, warum sie die österreichische Bevölkerung in Geiselhaft nehmen mussten. Falls Sie es gelesen haben: Ich konzentrierte mich auf die Haare, die Kurz und später auch dem Finanzminister zu Berge standen, und ich schrieb nur nebenbei, dass es doch erstaunlich ist, wie „30 Prozent” der Corona-Infektionen von Rückkehrern aus dem Ausland und davon wieder „72 Prozent” vom Westbalkan herrühren sollen. Es erschien mir wenig erstaunlich, dass man hier ungeniert Menschen mit Migrationshintergrund bloßstellte, aber es erschien mir erstaunlich, wie hoch die Zahlen sein sollen und dass sie überhaupt erfasst wurden. Das Virus ein Schlepperwesen, die Balkanroute wieder einmal geschlossen also.