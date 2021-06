Seelische Krücken

Guten Morgen!

Wie geht es Ihnen in der neuen 3-G-Normalität? Haben Sie auch noch immer das Gefühl, etwas Frivoles, nahezu Verbotenes zu tun, wenn Sie mit lange Vermissten Erstbegehungen in Begleitung von Veltliner-Umspülung in Schanigärten absolvieren? Fühlt es sich noch immer völlig seltsam an, Freunde und Familie auf einmal wieder umarmen zu können?