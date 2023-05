Sigrid Maurer: „Ich habe gedacht, ich spinne“

Es schmerzt, diese Selbstzerfleischung zu beobachten. Was die Spekulationen über mögliche Mehrheiten betrifft, ist die Frage: Was kann man mit der Sozialdemokratie überhaupt umsetzen? Es ist lieb, wenn SPÖ-Nationalrätin Julia Herr irgendwelche Klimaschutz-Taferln in die Kameras hält, aber dann trotzdem jedes Mal mitstimmt, wenn versucht wird, die CO2-Bepreisung wieder abzuschaffen oder fossile Subventionen zu erhöhen. Wir wissen auch aus der Wiener Stadtregierung, dass es mit der Sozialdemokratie überhaupt nicht gegessen ist, dass man in den Klimafragen weiterkommt. In anderen Themenbereichen gibt es natürlich größere Schnittmengen. Aber die Wahl ist 2024, ich halte mich daher nicht mit solchen Spekulationen auf.