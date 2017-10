Affäre Silberstein: SPÖ-Berater entwarf Anti-Kurz-Video mit IS-Kämpfern

Geschmackloses Dirty-Campaigning-Video gegen Sebastian Kurz mit Österreich als Terrorziel.

In den Dirty-Campaigning-Aktivitäten gegen ÖVP-Obmann Sebastian Kurz schreckte das Team von SPÖ-Berater Tal Silberstein auch vor geschmacklosen Konzepten nicht zurück. Im Dezember 2016 präsentierte das Silberstein-Team im ÖGB eine Kampagne gegen die 1-Euro-Jobs-Initiative des Integrationsministers.

In einem Internet-Video-Konzept beklagen etwa ein Zimmermädchen, ein Bauarbeiter oder ein Gärtner, sie würden wegen Kurz’ Idee ihren Arbeitsplatz verlieren. Zum Ende des Spots unterhalten sich IS-Kämpfer über „ein neues Ziel für eine mega-Terrorattacke gegen die Apostel in Europa“ und sinnieren über mögliche Anschlagsziele. Auf den Vorschlag eines IS-Kämpfers, ein Attentat in Österreich zu begehen, antwortet ein weiterer: „Österreich? Oh … das ist nicht notwendig. Der Außenminister Sebastian Kurz hat das schon für uns erledigt. Der Schaden, den sein 1-Euro-Gesetz am österreichischen Volk und der Wirtschaft anrichtet, ist viel schlimmer als eine Terrorattacke.“

Der ÖGB lehnte das Angebot zur Zusammenarbeit mit Silberstein ab.

