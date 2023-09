Skandal-Bürgermeister Riedl: Das Penthouse des Dorfkaisers

Von seinem Thron als Dorfkaiser ließ sich Riedl aber nicht stoßen – der gebürtige Grafenwörther ist hier tief verwurzelt. Und im Ort verlor man trotz der Skandale der vergangenen Wochen kaum ein böses Wort über ihn. Selbst im Gemeinderat hielten sich Oppositionsparteien mit kritischen Wortmeldungen auffällig zurück. Ein denkbarer Grund: Riedls buntes Treiben dürfte vielen längst bewusst gewesen sein. Umwidmungen kann kein Bürgermeister alleine beschließen. Außerdem ist die Familie Riedl in Grafenwörth nach wie vor einflussreich – und fast schon allgegenwärtig. Ganz besonders am neu angelegten schmucken Dorfplatz. Wie profil nun herausgefunden hat, realisierte sich Riedl hier eine regelrechte Dreifaltigkeit aus Rathaus, Wirtshaus und Penthouse.

Vor Kurzem zeigte die „WZ“ (vormals: „Wiener Zeitung“) weitere lukrative Immobiliengeschäfte Riedls in seiner Heimatgemeinde auf. Fazit: In den vergangenen Jahren dürfte der Langzeitbürgermeister – Riedl ist seit 1990 im Amt – eine Reihe von Grundstücken günstig zusammengehortet haben. Dies teils in eigenem Namen, teils über eine Firma, an der er und mehrere Familienangehörige beteiligt sind. Einige der Grundstücke verkaufte Riedl geschickt weiter, andere behielt er in der Familie. Der ÖVP-Bürgermeister betonte stets, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Dennoch stellte er schließlich seine Funktion als Präsident des mächtigen Gemeindebundes ruhend – dem Vernehmen nach auch auf Druck seiner Partei.

Riedl darf sich seit einigen Wochen zu den wohl berühmtesten Bürgermeistern Österreichs zählen. Doch das verdankt er nicht seiner Heimatgemeinde, dem per se eher unbedeutenden niederösterreichischen 3500-Einwohner-Nest Grafenwörth – sondern nur sich selbst. Stolz kann er auf diese Leistung aber nicht sein: Wie profil und „Kronen Zeitung“ vor ziemlich genau zwei Jahren gemeinsam aufdeckten, bescherte Riedl ein Grundstücksdeal in der eigenen Gemeinde rund eine Million Euro Gewinn vor Steuern und Abgaben . Vorangegangen war eine Umwidmung, die eine Preissteigerung zugunsten des Ortschefs mit sich gebracht hatte.

Alfred Riedl ist ein Freund des kurzen Dienstwegs. Der Grafenwörther ÖVP-Bürgermeister hat wohl den kürzesten im ganzen Bezirk Tulln: Direkt gegenüber seinem Gemeindeamt wurde in den vergangenen Jahren ein gemeinnütziger Wohnbau errichtet, gefördert durch das Land Niederösterreich. Ins Erdgeschoß zog die Polizeistation ein – nebst einer Postfiliale. Ins Dachgeschoß zog Riedl, der dort ein großzügiges Haus am Haus bewohnt. Unten die Selbstbedienungszone der Post, oben auf 500 Quadratmetern ein Bürgermeister, der zuletzt in den Geruch von Selbstbedienung der anderen Art geraten ist. profil begab sich auf die Spuren eines bemerkenswerten Bauprojekts.

Operation Penthouse-Platz

Von wo aus könnte ein wacher Ortslenker sein Reich besser im Auge behalten, als von einer Dachterrasse, die einen Ausblick in jede Himmelsrichtung zulässt? Insgesamt rund 200 Quadratmeter misst die Freifläche im dritten Obergeschoß des neu errichteten Wohnbaus. Noch größer ist allerdings der leicht nach hinten gesetzte Bungalow am Dach. Vorliegenden Unterlagen zufolge weist das Penthouse eine Wohnfläche von rund 295 Quadratmetern auf. Selbst die größeren Wohnungen in den darunter liegenden Stockwerken würden da fast vier Mal hineinpassen. Hohe Räume, dicke Mauern, auch innen nur Ziegelwände statt Gipskarton, eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach und Raumkühlung. Hier lässt es sich aushalten.

Aber wie kommt man eigentlich zu so einer Luxus-Wohnung mitten im Ortszentrum? Jedenfalls braucht man einen guten Überblick über die Immobiliensituation, kreative Ideen und den richtigen Gesprächspartner. Und über all das dürfte Alfred Riedl als Bürgermeister von Grafenwörth verfügt haben, als er vor rund fünf Jahren die Operation Penthouse startete.

Riedls Ansprechpartner war damals ein Ex-Spitzenmanager der „Gemeinnützige Donau-Ennstaler Siedlungs-Aktiengesellschaft“, kurz: Gedesag. Wie Riedl war und ist auch er in der niederösterreichischen ÖVP bestens verankert. Eine Zeitlang spielte der Wohnbau-Manager eine führende Rolle in bei der Volkspartei in Krems. Das war schon damals nicht unumstritten: Die Gedesag gehört nämlich mehrheitlich der Stadtgemeinde Krems. Aktuell hält die Stadt – und somit die öffentliche Hand – 99 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das verbleibende eine Prozent der Anteile entfällt auf eine Wohnbaugenossenschaft aus Tulln.

Am gemeinnützigen Wohnungsmarkt in Niederösterreich ist die Gedesag ein nicht zu vernachlässigender Player. Per Jahresende 2022 verwaltete sie mehr als 13.700 Wohnungen. Sie ist in über 120 Gemeinden vertreten. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass man im gemeinnützigen Wohnbau in Niederösterreich traditionell darauf achtete, sich untereinander nicht allzu viel Konkurrenz zu manchen. In ihrem Revier in Krems und im Bezirk Tulln gilt die Gedesag in der Branche jedenfalls als Platzhirsch.

Riedls Chance

Auch in Grafenwörth hat sich die gemeinnützige Wohnbaufirma im Laufe der Jahre mit einer ganzen Reihe von Projekten breitgemacht. Eines davon sticht heraus: Vor gut zwei Jahrzehnten drohte der wirtschaftliche Niedergang einer großen Mühle ein Loch ins Ortsbild zu reißen. Eine Krise, die Alfred Riedl Chancen eröffnen sollte. Chancen, die er durchaus zu nutzen verstand.

Der Bürgermeister entwickelte die Vision eines neuen Ortszentrums: den „Mühlplatz“ – ein Art Dorfplatz mit einer Gastwirtschaft, dem einen oder anderen Geschäftslokal, einer Bäckerei, rundherum vielen Wohnungen und nicht zuletzt seinem Gemeindeamt. Der Partner der Wahl für die bauliche Umsetzung: die Gedesag, die teilweise alten Immobilienbestand revitalisierte und teilweise Neubauten errichtete.

Man lernte einander gut kennen: die Gemeinde Grafenwörth und die Gedesag, Riedl und der damalige Gedesag-Top-Manager aus Krems. Das neu gestaltete Areal gedieh prächtig, aber eine Seite des „Mühlplatzes“ blieb lange Zeit im wahrsten Sinne des Wortes ausbaufähig. Gegenüber dem neuen Gemeindeamt befanden sich mehrere ältere Gebäude auf einer größeren Liegenschaft. Wie geschaffen, um weggerissen und durch hochmoderne Bausubstanz ersetzt zu werden – im Sinne des Ortsbilds, aber offenbar auch im privaten Sinne des Bürgermeisters.

Kurze Wege

Als die Gedesag Anfang 2018 schließlich um 200.000 Euro den Grund kaufte, war Riedl mit seinem Penthouse-Plan bereits an Bord. Das ergibt sich aus einem Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts – dazu später mehr. profil hat bei dem früheren Gedesag-Manager aus Krems nachgefragt. Der Mann, der mittlerweile in Pension ist, sagt, die Idee habe sich im Gespräch ergeben. Riedl sei nicht von vornherein mit dem Gedanken auf ihn zugegangen, oben auf das noch zu bauende Wohnhaus eine Dachgeschoßwohnung draufzusetzen. Der Bürgermeister habe einmal überlegt, sich selbst irgendwo ein Haus zu bauen. Letztlich habe sich der Ortschef aber auch vorstellen können, sich oben auf dem Wohnbau „auszubreiten“.

So kam es dann auch. Formell handelt es sich um eine sogenannte Errichtergemeinschaft: Die Gedesag sollte als Bauherr für das Erdgeschoß und die ersten beiden Obergeschoße fungieren, Riedl und seine Ehefrau als Bauherrn für ihren Dach-Bungalow. Mitte 2019 wurde dann ein Kaufvertrag geschlossen, mit dem das Ehepaar Riedl den entsprechenden Anteil an der Liegenschaft erwarb – für gerade einmal 55.425 Euro. In einem Sideletter wurde noch festgehalten, inwieweit sich der Bürgermeister und seine Frau darüber hinaus an den Gemeinschaftskosten für das Gesamtprojekt inklusive zweier Tiefgaragenplätze beteiligen sollten. Letztlich hatten die Riedls der Gedesag rund 133.000 Euro zu bezahlen. Für einen Penthouse-Bauplatz in allerbester Grafenwörter City-Lage wohl kein übertrieben hoher Preis.

Riedl ließ eine profil-Anfrage unbeantwortet. Seitens der Gedesag verwies man darauf, aus Datenschutzgründen „keine Informationen zu einzelnen Rechtsgeschäften bereitstellen“ zu können. Der frühere Gedesag-Manager, der den Deal mit Riedl seinerzeit abgeschlossen hat, betont allerdings, dass die jeweiligen Kaufpreise ortsüblich gewesen seien. Geschröpft hat die Gedesag den Bürgermeister mit Sicherheit nicht. Das gute Einvernehmen blieb bestehen. Nach seiner Pensionierung bei der Gedesag im Jahr 2019 verlieh Riedl dem nunmehrigen Ex-Manager eine Ehrenmedaille für dessen großes Engagement im Rahmen energieeffizienter und ökologischer Bauprojekte in der Gemeinde.