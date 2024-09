Sommergespräche-Quiz: Wer hat Martin Thür am häufigsten unterbrochen?

Die ORF-Sommergespräche sind jedes Jahr traditioneller Fixpunkt im innenpolitischen Sommerloch, dieses Jahr läuteten sie mit Martin Thür als Moderator den Wahlkampf ein. Die Spitzenkandidat:innen haben vor der Kulisse das Traunsees in Oberösterreich daher auch versucht, inhaltliche Schwerpunkte für die kommende Wahl zu markieren. Wie gut haben Sie zugehört? Im profil-Quiz können Sie testen, was Sie sich aus den fünf Gesprächen gemerkt haben. Eines verraten wir Ihnen vorab: Den höchsten Marktanteil hatte Herbert Kickl mit 35 Prozent, den niedrigsten Beate-Meinl Reisinger mit 22 Prozent. Aber jetzt sind Sie an der Reihe!