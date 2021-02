Sperrzone Tirol: Warum wurde nicht früher, ganz gezielt isoliert?

Seit 23. Dezember ist bekannt, dass die gefährliche Virus-Variante in Tirol aufgetaucht ist. profil liegt eine Auswertung vor (Stand: 6. Februar 2021): Laut dieser kommen auf den Bezirk Schwaz 64 Prozent der Mutationsfälle B1.3151 (Südafrika), gefolgt von Kufstein mit 20 Prozent, wobei das Gros der Fälle in der Kleinstadt Münster auftrat, das direkt an Schwaz grenzt. Das heißt, dass rund 80 Prozent in einem geografisch engen Gebiet auftraten. Zum Vergleich: Auf die Stadt Innsbruck entfallen nur vier Prozent.