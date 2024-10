© APA/EVA MANHART © APA/EVA MANHART

„Spitzelaffäre“ : Peter Pilz zu Geldstrafe verurteilt

Der frühere Nationalratsabgeordnete Peter Pilz wurde am Montag am Wiener Landesgericht in der „Spitzelaffäre“ zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.