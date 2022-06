SPÖ bewegt sich in Richtung 1700 Euro Mindestlohn

Die zweite Nationalratspräsidentin und stellvertretende SPÖ-Vorsitzende, Doris Bures, deutet im "Club 3" – dem gemeinsamen TV-Format von Kurier, Kronen Zeitung und profil - einen Schwenk der Bundespartei in Richtung des burgenländischen Mindestlohnes an. Im Burgenland hat SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil für öffentliche Bedienstete einen Mindestlohn von 1700 Euro netto eingeführt. Doskozil hat die Bundes-SPÖ per Antrag aufgefordert, diesen Mindestlohn für alle Arbeitnehmer ins Parteiprogramm aufzunehmen.

Bisher gab es aber stets eine Absage mit dem Verweis, dass die Sozialpartner für die Lohnfindung zuständig seien. Nun meint Bures: „Wir sind gut gefahren mit Lohnverhandlungen der Sozialpartner auf Augenhöhe. Wenn man daneben Druck auf steigende Löhne erzeugt, sehe ich darin keinen Widerspruch.“ Die Debatte über Mindestlöhne sei keine neue Diskussion. „Für die Zukunft neue Modelle andenken, warum nicht? Wir werden das beraten und auch mit den Gewerkschaften reden.“ Die Burgenländer machen jedenfalls weiter Druck. „1700 Euro netto, das sind rund zehn Euro in der Stunde.

Jeder in der Sozialdemokratie, dem Gründe einfallen, nicht diesen Mindestlohn zu zahlen, sollte sich eine andere Partei suchen“, sagt der Geschäftsführer der Landes-SPÖ, Roland Fürst zu profil. Selbst könne man den Mindestlohn nur bei öffentlichen Bediensteten durchsetzen, wünschenswert wäre er aber für alle Arbeitnehmer in Österreich, sagt Fürst und blickt nach Deutschland. Im Nachbarland hat die Ampel-Koalition am Freitag im Bundestag ein zentrales Wahlversprechen von SPD-Kanzler Olaf Scholz eingelöst: die Erhöhung der gesetzlichen Lohnuntergrenze für alle von 9,82 auf zwölf Euro brutto pro Stunde.