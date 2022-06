Rektor Markus Müller: „Lange vorbereitetes Komplott“

profil: Zweieinhalb Jahre wurde ermittelt, nun hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Fazit: An den anonym erhobenen Vorwürfen gegen den Chirurgen Walter Klepetko ist nichts dran. Was bedeutet das für die MedUni?

Markus Müller: Inhaltlich gar nichts, weil sich bestätigt hat, was wir schon zu Beginn, also im Herbst 2019, angenommen haben, nämlich, dass alles korrekt gelaufen ist. Meine Zuversicht gründete sich damals auf das Ergebnis eines Audits, das wir 2017 in Auftrag gegeben haben.

profil: Zwei Jahre vor dem angeblichen Skandal. Gab es dafür einen Anlass?

Müller: Zu Transplantationen kursieren viele falsche Vorstellungen, und es geht um ein heikles Umfeld. In Deutschland waren Transplantationszentren in Kritik gekommen. Wir hatten keinerlei Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten in Österreich. Aber keine Institution ist frei von Fehlern, so sehr wir uns bemühen, sie zu vermeiden, aufzudecken und Verfahren zu verbessern. Dieses Audit war ein Versuch bei den Lungentransplantationen genau hinzuschauen.