Die Lotterien sind eine Tochterfirma der teilstaatlichen Casinos Austria ( Novomatic ist sowohl an den Casinos als auch den Lotterien direkt beteiligt und liefert Geräte). Da die Lotterien über eine eigene Automatenlizenz für das gesamte Staatsgebiet verfügen, können sie ihre Geräte auch gegen den Willen eines Verbots-Bundeslandes aufstellen. Doch die Casinos-Tochter verzichtete bis heuer freiwillig auf diese Option. Grundlage war ein Agreement aus dem Jahr 2011, wonach Geräte nur in Abstimmung mit der Stadt aufgestellt werden. Durch die 50 neuen Geräte im Prater fühlte sich Sima überrumpelt und sprach von "Wortbruch", die Lotterien wollen ihren Plan sehr wohl in der Stadt deponiert haben. Wie auch immer: Nach profil-Informationen haben die Lotterien einen neuen Brief nun direkt an die Stadträtin gesandt. Inhalt: Jenseits der beschlossenen 150 Automaten sollen in Wien weitere Geräte nur noch nach Absprache mit Sima persönlich aufgestellt werden. Die Stadträtin nimmt das Friedensangebot an. "Ich bin froh, dass es gelungen ist, das Schlimmste zu verhindern. Denn bis zu 3000 Automaten wären möglich." Sie sieht den Brief als Zusage an die Stadt und nicht nur an sie persönlich, schränkt aber ein: "Wir haben schon einmal so einen Brief bekommen, mal sehen, was dieser nun wert ist."