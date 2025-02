Stainer-Hämmerle: „Expertenregierung hat nicht viel Sinn“

Beim Kabinett Bierlein war aber von Anfang an klar, dass es nur eine Übergangslösung sein wird. Und es wurde ja auch nicht erwartet, dass sie inhaltlich etwas umsetzen. Diese nostalgische Vorstellung ist meines Erachtens eine Fehlannahme, denn eine Regierung sollte prinzipiell gestalten und nicht verwalten.

Die letzte Expertenregierung – das Kabinett von Brigitte Bierlein – haben allerdings viele in positiver Erinnerung.

Ja, offensichtlich. Sonst wären ja die Gespräche geglückt. Wobei ich sagen muss, es ist schon schwer zu argumentieren für die ÖVP, dass sie das letzte Angebot der FPÖ ausgeschlagen haben. Am Ende wurde man sich beim Innenministerium nicht einig, sie wollten es beide und keiner konnte da nachgeben.

Andererseits könnten sich die Parteien fein herausreden, wenn es um unpopuläre Entscheidungen gehen würde. Wenn es etwa um Sparmaßnahmen geht, etwa der Abschaffung des Klimabonus oder der Bildungskarenz.

Stainer-Hämmerle

Absolut. Nur braucht man dann am Ende trotzdem eine parlamentarische Mehrheit. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sich das antun soll. In einem Parteienumfeld betteln zu gehen, wo man ohnehin das Gefühl hat, keiner will miteinander zusammenarbeiten.

Ein weiteres Szenario wären Neuwahlen. Wären die Parteien bereit dafür?

Stainer-Hämmerle

Wenn es dazu kommt, dann müssten die Parteien jedenfalls ihre Spitzenkandidaten wechseln. Denn die handelnden Personen haben eine belastete Vorgeschichte miteinander und auch gegenüber der Bevölkerung, weil sie gescheitert sind. Da würden sich viele denken: „Warum sollen wir denen jetzt noch einmal den Auftrag geben?“ Insofern wäre es auch eine Chance für die Parteien, ihr Personal zu tauschen.

Der frühestmögliche Termin für Neuwahlen wäre Ende Mai. Reicht diese Zeit aus für einen Wechsel an der Spitze?

Stainer-Hämmerle

Nachdem es illusorisch ist, eine Partei aufzulösen und neu zu gründen, gelingt ein zumindest symbolischer Neustart am ehesten dann, wenn man das Personal an der Spitze tauscht, quasi einen Hoffnungsträger einsetzt. Ich erinnere an Sebastian Kurz, wobei ich nicht glaube, dass der zurückkommen wird.

Einen Obmannwechsel hat auch die ÖVP hinter sich. Dort sind viele enttäuscht, Beobachter werfen der Volkspartei vor, ihre Glaubwürdigkeit für nichts und wieder nichts über Bord geworfen zu haben. Stimmen Sie zu?

Stainer-Hämmerle

Ja, natürlich. Man verspricht zunächst, auf keinen Fall mit Kickl zu koalieren. Dann versucht man doch zueinander zu finden. Scheitert dann daran. Und ich weiß nicht, wie man das dritte Mal ohne Glaubwürdigkeitsverlust diese 180-Grad-Wende zurück zur SPÖ schaffen will.