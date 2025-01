Steigende Suizid-Zahlen in Gefängnissen: Kritik an Ministerium

Besonders auffällig ist der deutliche Anstieg im Vergleich zu 2019. Während damals nur 13 Fälle (9 Suizidversuche, 4 Suizide) in Justizanstalten dokumentiert wurden, hat sich die Zahl bis 2024 mehr als vervierfacht. Auch 2020 war die Situation mit 28 Fällen (21 Suizidversuche, 7 Suizide) deutlich besser. Die Zahl der Inhaftierten ist in all den Jahren nicht merklich gestiegen.

profil liegt eine Statistik über Suizidversuche und vollendete Suizide in Österreichs Gefängnissen vor, von der auch das Ministerium Kenntnis hat. Laut den vorliegenden Daten wurden im Jahr 2024 in Summe 48 Suizidversuche und zwölf vollendete Suizide in Haftanstalten registriert – insgesamt 60 Fälle. Es ist der höchste Wert seit vielen Jahren. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag die Gesamtzahl bei 46 (33 Suizidversuche, 13 Suizide), während es 2022 insgesamt 47 Fälle waren (42 Suizidversuche, 5 Suizide). 2021 war die Gesamtzahl zwar gleich wie im Folgejahr, bedauerlicherweise wurden allerdings mehr Suizide vollendet (32 Suizidversuche, 15 Suizide).

Patrick Frottier ist Psychiater und Berater für Suizidprävention in Haftanstalten. Er merkt an, dass die Suizidrate von Häftlingen in der Langzeitbetrachtung von 30 Jahren rückläufig sei. Für die zuletzt gehäuften Selbstmorde und -versuche sieht er einen Hauptgrund: „Die steigende Suizidrate in Haftanstalten ist ein Abbild einer noch immer nicht gelungenen Maßnahmenvollzugsreform. Denn wir haben heute fast vier Mal mehr psychisch Kranke in Haftanstalten als noch vor 15 Jahren, die wir dort aber nicht fachgerecht versorgen können. Im Jahr 2023 wurden alle Suizide in Haft von Menschen mit psychischer Erkrankung durchgeführt.“

Frottier sieht das „wesentliches Problem“ in der unzureichenden psychiatrisch-fachärztlichen Versorgung: „Wir haben in den Haftanstalten nicht die Anzahl an Psychiaterinnen und Psychiatern, um eine Versorgung wie draußen anzubieten.“ Ein Verlust der Freiheit dürfe nicht einen Verlust der Versorgung bedeuten, sagt Frottier. Aus seiner Sicht könne man dafür nicht alleine das Justizministerium verantwortlich machen. Es sei eine politische Frage: „Wohin stecken wir wie viele Ressourcen?“

Zudem fehle es an Kontinuität im Personal: „Es gibt keine Sicherheit, dass sich immer die gleichen Personen mit den Häftlingen auseinandersetzen. Ein Mensch mit einer psychotischen Entgleisung kann an einem Tag an einen Beamten geraten, der das erkennt, und am nächsten an einen, der es übersieht. Gerade bei Menschen mit psychiatrischem Bedarf bräuchte es aber Kontinuität, damit die Mitarbeiter Dynamiken von Veränderungen erkennen können. Wenn es zu wenig Personal gibt und die immer da und dort hingeschickt werden, übersehen sie es.“