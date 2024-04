Strache: "Im Nachhinein ist man immer gescheiter"

Du bist Sportminister, da könnten wir was machen, ich hätte einige Überlegungen.' Ich habe ihn dann vorgeschlagen, aber ich weiß nicht mehr wem. Daraufhin ist das Erfolgsformat 'Fit mit Philipp' entstanden. Das ist das Ureigenste, was ein Sportminister machen sollte.

Es ist völlig normal eine Meinung zu haben und sie mit Mitstreitern im privaten Rahmen, in diesem Fall per Handy, zu artikulieren. Wir haben immer geschaut, dass die Personen, die wir vorgeschlagen haben, keine Parteimitglieder sind. Philipp Jelinek ist als Bürger auf mich zugekommen und sagte damals zu mir: ' Du bist Sportminister, da könnten wir was machen, ich hätte einige Überlegungen.' Ich habe ihn dann vorgeschlagen, aber ich weiß nicht mehr wem. Daraufhin ist das Erfolgsformat 'Fit mit Philipp' entstanden. Das ist das Ureigenste, was ein Sportminister machen sollte.

Ich kann seine Argumentation und Position verstehen, wenn er sagt, dass das eine NGO von rechts ist. Solange sie sich im rechtsstaatlichen Rahmen befindet, ist das auch in Ordnung und korrekt. Das muss in einer Demokratie legitim sein.

Kommen wir zu einem anderen aktuellen Thema: dem Spionagefall rund um Egisto Ott. Wie gut kennen Sie Ott?

Strache

Gar nicht. Ich kenne auch seinen ehemaligen Vorgesetzten Martin Weiß nicht, der offenbar auch Thema in den Ermittlungen ist. Das ist eine unglaubliche Geschichte, wenn man sich ansieht, welche Verbindungen diese Herrschaften offenbar mit Jan Marsalek hatten. Auch im Zusammenhang mit den Handys, die in die Donau gefallen sind.

Laut Johann Gudenus sollen Sie zu Marsalek sehr wohl Kontakt gehabt und ihn ab Ende 2017 mehrfach getroffen haben.

Strache

Nein, das ist falsch. Gudenus hat mir Marsalek im Jahr 2017 ohne, dass wir einen Termin vereinbart hatten, in mein Büro gebracht. Er hat angerufen und gesagt, dass er unbedingt mit mir sprechen muss, weil er einen Vorstand aus einer DAX-Firma hat, den er mir vorstellen möchte. Dann ist er ins Büro gekommen und hat mir Marsalek vorgestellt.

Worum ging es im Gespräch?

Strache

Marsalek hat mir sein Projekt erklärt, wonach er an der Südgrenze Libyens die EU unterstützen will, damit dort Grenzen gesichert werden und Flüchtlinge, die über die Südgrenze Libyens hereinkommen, in Aufnahmezentren kommen und dann eine Berufsausbildung erhalten. Ich habe mir das angehört und gedacht, gut, wenn die EU das unterstützt. Aber das war ja gar nicht der Fall, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, welchen Sinn dieses Gespräch hatte, außer, dass Gudenus – offenbar im Auftrag vom Marsalek – gesagt hat, dass der mich kennenlernen möchte.

Danach gab es keine weiteren Termine mit Marsalek?

Strache

Nein, es gab keine weiteren Termine.

Bleiben wir bei Russland. Seit zwei Jahren führt das Land Krieg gegen die Ukraine. Bereuen Sie es im Nachhinein, dass die FPÖ mit Ihnen als Parteichef einen Freundschaftsvertrag mit Putins Partei 'Einiges Russland' unterzeichnet hat?

Strache

Die Partei hat ihn ja beendet. Ich glaube, im Nachhinein kann man immer gescheiter sein.

Gleichzeitig hat das keine andere Partei so offen zur Schau gestellt, wenn wir uns an das Foto von Norbert Hofer, Harald Vilimsky, Johann Gudenus und Ihnen erinnern.

Strache

Wir waren dort, um eine Vereinbarung für einen laufenden Gedankenaustausch unter Abgeordneten zu unterschreiben. Wir hatten dort unser Treffen und waren in der Duma.

Obwohl auch die Krim zu diesem Zeitpunkt schon von Russland annektiert war.

Strache

Wie man heute hört, haben Strategen schon allfällige Friedensmöglichkeiten besprochen. Da könnte die Krim möglicherweise in Zukunft ein Teil Russlands sein.

In Russland lebt mittlerweile die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl, die auf Telegram von einem schönen Leben unter Putins Diktatur spricht. War es ein Fehler, sie zu nominieren?

Strache

Ich halte Karin Kneissl für eine unglaublich intelligente Person, die eine tolle, diplomatische Ausbildung hat. Nach dem Rücktritt hat man ihr aber jede Lebensgrundlage genommen: Auftrittsverbot an allen Universitäten, offenbar wollte man ihr von geheimdienstlicher Seite den Mietvertrag in Frankreich kündigen, sie soll keine Bankkonten mehr bekommen haben... Das alles hat dazu geführt, dass sie Europa verlassen und ein Angebot in Russland bekommen hat. Ich hätte das nicht gemacht an Ihrer Stelle.

Hat Kneissl österreichische Interessen verraten?

Strache

Nein, mit Sicherheit nicht. Es ist legitimes Recht, egal wo man ein Berufsangebot bekommt, dieses anzunehmen.

Aber Russland ist eine Autokratie.

Strache

Ich glaube, dass sie die Entscheidung, dort zu leben, aufgrund ihrer persönlichen Lebensumstände getroffen hat.

Kneissl spielt auch in den Chats eine Rolle. Darin geht es um Sicherheitskosten für ihre Hochzeit. Hat die FPÖ mitgezahlt?

Strache

Ich weiß nur, dass ich mich dafür eingesetzt habe, weil wahnsinnig viele freiheitliche Mitglieder bei der Hochzeit dabei waren und natürlich auch extra Kosten entstanden sind, die meiner Ansicht nach nicht ihr allein aufzubürden gewesen sind. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass das übernommen wird. Ob das passiert ist, weiß ich nicht.

Zu Ihnen persönlich. Am 11. Jänner haben Sie zu rauchen aufgehört. Wie läuft es bis jetzt?

Strache

Das war ein Versuch, der nur ein paar Wochen angehalten hat. Im Februar hat es einen traurigen Umstand gegeben, das Ableben meiner Mutter. Am Begräbnis habe ich dann leider Gottes den Rückfall gehabt. Aber ich weiß zumindest, dass ich es schaffen kann, und ich werde es wieder versuchen.

Ein anderer Laster ist Ihre Liebe zu 'Clash of Clans'. Sie sollen dafür bis zu 3000 Euro pro Monat ausgegeben haben – bezahlt mit der FPÖ-Kreditkarte. Spielen Sie das Spiel immer noch?

Strache

Diese Behauptung ist falsch. Ich habe weniger und alles privat bezahlt und ja, ich spiele das Spiel noch manchmal mit meinem großen Sohn.

Jetzt wollen Sie wieder in die Politik. Wer soll den Wahlkampf finanzieren? Auf Facebook schrieben Sie, Sie seien am 'Rand des Ruins', haben um Spenden gebeten. Wie viel Geld ist da eingegangen?

Strache

Ja, ich habe einen Spendenaufruf gemacht. Das war nach dem Urteil der ersten Instanz, wo ich nicht rechtskräftig schuldig gesprochen wurde und vier Wochen Zeit hatte, den Einspruch finanziell sicherzustellen. In dieser Phase hat die WKStA meine letzten Ersparnisse – also rund 70.000 Euro – eingefroren. Ich war auf einmal zahlungsunfähig. Dank einiger Einzelspender konnte ich ein Gutachten und auch die Anwaltskosten in der Frist sicherstellen. Damit ist dann auch der Einspruch erfolgt und letztlich haben wir einen rechtskräftigen Freispruch erhalten.

…und dann kam die Scheidung. Haben Sie Schulden?

Strache

Seit viereinhalb Jahren angesichts der gesamten Kosten, die man für Anwälte aufzubringen hat, war das natürlich eine existenzielle Belastung. Das geht sich ohne Schulden nicht aus. Das Traurige ist, dass man selbst, wenn man alle Verfahren gewinnt, keinen Kostenersatz bekommt.

Ist das Geld der Grund, weshalb Sie wieder in die Politik wollen?

Strache

Nein, ich habe das Ziel, mit meinen wirtschaftlichen Tätigkeiten so viel zu verdienen, dass ich von politischen Geldern nicht abhängig bin. Selbst mit einem politischen Gehalt können Sie die Kosten, die ich in den viereinhalb Jahren hatte, nicht decken.

Ex-Kanzler Sebastian Kurz wurde wegen Falschaussage im U-Ausschuss verurteilt. Weitere Ermittlungen, etwa in der Inseratenaffäre laufen. War die türkis-blaue Regierung korrupt?

Strache

Das ist ja keine rechtskräftige Verurteilung, die mit Korruption zu tun hat, sondern mit einer Begrifflichkeit. Meiner Meinung nach war diese Regierung nicht korrupt. Ich weiß natürlich nicht, was die ÖVP im Hintergrund da oder dort noch gemacht hat.