Studio 126A: In China geboren, in Österreich ermordet

Die erste große Migrationswelle von China nach Österreich startete Anfang der 1980er-Jahre, die Menschen kamen damals vor allem aus der südchinesischen Provinz Zhejiang, den markanten Dialekt ihrer Heimatprovinz nahmen sie mit und machten ihn zur Umgangssprache der entstehenden Community in Wien. Der Dialekt wird heute aber kaum noch gesprochen, da im Lauf der Jahre auch Landsleute aus anderen Gegenden Chinas nach Österreich einwanderten. So auch Hongxi Z., die aus Tianjin stammt, einer Großstadt am Gelben Meer nahe der Hauptstadt Beijing.

Knapp über 15.000 chinesische Staatsangehörige zählt die Statistik Austria in Österreich – doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Dazu kommen die Menschen, die chinesische Wurzeln, aber die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Der Integrationsfonds schätzt deren Zahl auf weitere 15.000. Wie viele Chinesinnen in Österreich in der Prostitution arbeiten, ist nicht bekannt. 2017 waren es 350, seither dürfte die Zahl – vor allem aufgrund der coronabedingten Reisebeschränkungen – zurückgegangen sein.

Hongxi Z. war eine gläubige Frau. In der Wiener Engerthstraße 126A betrieb sie ein Sexstudio. Am 23. Februar wurde sie dort im Alter von 67 Jahren erstochen.

profil konnte im Zuge der Recherchen mit mehreren Menschen sprechen, die Frau Z. gekannt haben. Eine von ihnen ist Lin Wang, die ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen will. Mit der etwa gleichaltrigen Z. verband sie eine enge Freundschaft. Gemeinsam besuchten sie regelmäßig ein Restaurant am Wiener Naschmarkt, die Gegend um den Markt ist unter Auslandschinesen beliebt. An Wangs rechter Hand steckt ein kleiner Ring, weniger dezent ist ihre pinke Wollweste.

Wie viele Auslandschinesen hätten Frau Wang und Frau Z. gerne einen anderen Beruf eingeschlagen. Aber in einem fremden Land, im mittleren Alter und ohne fließende Sprachkenntnisse seien die Optionen stark eingeschränkt, sagt Wang. Kellnerin in einem China-Restaurant hätte sie werden können, aber dafür seien ihre Hände zu klein, damit könne sie gerade mal einen Teller tragen. „Und in den Studios gibt es schnelles Geld“, sagt die Aussteigerin.

Während Wang erzählt, vibriert ununterbrochen ihr Handy: Benachrichtigungen ihrer WeChat-Gruppen, einer chinesischen Messenger-App. Wang lebt in einer Community innerhalb der Community, in ihren Chatgruppen sind seit Tagen die Femizide in der Brigittenau Gesprächsstoff. „Seit dem Vorfall haben viele Frauen Angst“, erzählt Frau Wang. Normalerweise hätten die Studios rund um die Uhr geöffnet. Viele schließen jetzt aus Furcht aber schon um 20 Uhr.

Für gewöhnlich geht die Hälfte der Einnahmen an die Prostituierten, die andere Hälfte an die Inhaberinnen, die sich um Miete, die Administration und die Werbung kümmern. Viele der Prostituierten würden drei bis fünf Jahre in der Branche arbeiten, danach gehen sie in die Selbstständigkeit, eröffnen ihr eigenes Restaurant oder einen Einzelhandel. Einige gehen zurück nach China.

Wenig von derartigen Verbotsvorschlägen hält der Verein LEFÖ, der sich seit bald 35 Jahren für Migrantinnen in der Sexarbeit einsetzt. Das Gewerbe werde es immer geben, sagt Renate Blum aus dem Leitungsteam der NGO: „Sexarbeit ist Arbeit. Letztlich geht es um ein Geschäft. Die Ausübung ist auch eine Möglichkeit, ohne lange Berufsausbildung Geld zu verdienen.“ Wenn Sexarbeiterinnen weiter drangsaliert werden würden, würden sie erst recht in die Illegalität getrieben.

Das Milieu liegt im Spannungsfeld zwischen Stigmatisierung, Kriminalisierung und Verbrechen. So fordern Ermittler der „Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten“ im Bundeskriminalamt immer wieder schärfere Kontrollen in Studios und Bordellen und betonen den Zusammenhang zwischen Sexarbeit und Menschenhandel. Herbert Kickl (FPÖ) forderte 2018 als Innenminister gar ein Verbot für Asylwerberinnen, als Prostituierte arbeiten zu dürfen. Das diene dem „Schutz vor Menschenhandel und sexueller Ausbeutung“, begründete Kickl damals den Vorstoß, der nie umgesetzt wurde. Die Branche ist eine von wenigen, die Menschen in Asylverfahren offenstehen.

Auch das Innenministerium weiß von dem Zwiespalt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte in der Woche nach dem Dreifachmord bei einer Pressekonferenz Schwerpunktaktionen im Rotlichtmilieu an. Durchführen sollen diese allerdings nicht Streifenpolizisten, sondern Kriminalbeamte in Zivil. Teil der Aktion seien außerdem Präventivgespräche, durch die „das Vertrauen zu den Polizeibeamten gestärkt werden soll“, wie das Bundeskriminalamt auf profil-Anfrage mitteilt. Hauptziel sei die Analyse der „Sicherheitsumstände in den Etablissements“.

Tatsächlich ist über die Gewalt im Rotlichtmilieu wenig bekannt, belastbares Zahlenmaterial findet sich kaum. Die Behörden führen keine gesonderte Statistik, Studien sind aufwendig und selten. In Österreich sammelt der Verein der autonomen Frauenhäuser seit 2019 Daten über Femizide. Während die allermeisten im familiären Kontext begangen werden, finden sich in der Auflistung auch vier Morde an Sexarbeiterinnen: die drei in der Brigittenau und ein Fall aus dem Sommer 2022. Damals erschlug ein 34-Jähriger im oberösterreichischen Ternberg eine 23-jährige Prostituierte in seiner Wohnung. Der Anwalt der Verstorbenen erhob danach in den Medien Vorwürfe, dass die Polizei die besorgten Anrufe der Arbeitskolleginnen über mehrere Stunden hinweg nicht ernst genommen habe.

In den vergangenen Jahren brachte die Pandemie die Branche ziemlich durcheinander, Lockdowns und Kontaktsperren setzten Studios und Bordellen zu. 5000 registrierte Prostituierte gibt es laut dem Bundeskriminalamt heute in Österreich, in den Jahren vor Corona waren es zwischen 7000 und 8000. Die Anzahl der Bordelle ist um fast 40 Prozent auf 500 zurückgegangen, die Ermittler beobachten gleichzeitig einen Zuwachs im privaten, nicht registrierten Bereich, oft in angemieteten Zimmern oder Airbnb-Apartments. Zwischen 2000 und 3000 Personen gehen in Österreich illegal der Prostitution nach, schätzt das Bundeskriminalamt.