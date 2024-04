Süchtig nach Benzos mit 17: Müssen wir uns Sorgen um Österreichs Jugend machen?

Abwasser-Monitoring

Spurensuche: Warum Kufstein die Kokain-Hochburg Österreichs ist

In der Tiroler Kleinstadt wird pro Person um 45 Prozent mehr Kokain konsumiert als in Wien. Das zeigen die Ergebnisse eines österreichweiten Abwasser-Monitorings. Warum ist die Droge ausgerechnet in Westösterreich so populär?