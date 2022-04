Superwahltag in Serbien und Ungarn im Schatten des Ukraine-Krieges

Gleichzeitig verhandeln seit Beginn der Woche Delegationen aus der Ukraine und aus Russland in Istanbul, und in Osteuropa steht uns am Sonntag ein Superwahltag bevor. Ausgerechnet in zwei Ländern, deren Regierungschefs in der Vergangenheit eine besondere Nähe zu Russland suchten: Ungarn wählt ein neues Parlament, in Serbien finden Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen statt. Die Partei des amtierenden serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, die Serbische Fortschrittspartei (SNS), liegt in den Umfragen vorne; auch Viktor Orbáns Partei Fidesz läuft als Favoritin.