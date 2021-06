Tatütata #4: Haben Sie schon einmal einen Frauenmord verhindert, Frau Macho?

Wie funktioniert eine Hausdurchsuchung? Was passiert bei der Spurensicherung? Soll jeder Streifenbeamte ein Sturmgewehr in die Hand kriegen? Wir beleuchten die Welt der Polizeiarbeit in unserer Podcast-Reihe „Tatütata“. – von häuslicher Gewalt über Wirtschaftsverbrechen bis Anti-Terror. Ein Podcast von Edith Meinhart und Michael Nikbakhsh.