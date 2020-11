Terror in Wien: Kam der Täter per Uber?

Einen verstörenden Einblick in die Vorgänge der Tatnacht gibt ein profil vorliegendes vollständiges Funkprotokoll der Wiener Polizei. Praktisch im Minutentakt sind hier in knappen Worten Vorgänge verzeichnet, die tiefe Spuren hinterlassen haben und auch zwei Wochen später so nahe wirken, als wäre alles gerade erst gestern geschehen: "20.00 - Seitenstättengasse 5 angeblich mehrere Schüsse gefallen", heißt es am Beginn. Vieles, was im Protokoll steht, ist in der einen oder anderen Form in der Folge bekannt geworden. Doch der allerletzte Eintrag auf dem dreiseitigen Papier ist eine große Überraschung: "23.45 - PI Hohenberg: UberFahrer hat sich gemeldet dass er einen Mann geführt hat der dem Täterbild entspricht", steht da geschrieben.