Terroranschlag: Das Netzwerk des Attentäters

"Hätte ich gewusst, was er plant, hätte ich alles gemacht, um ihn aufzuhalten." Die Aussagen des 21-jährigen Verdächtigen A. F. über seinen Freund, den getöteten Attentäter K. F., lesen sich verstörend. In den Tagen nach der Wahnsinnstat in der Wiener Innenstadt verhören Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) stundenlang Bekannte und Mitbeschuldigte. Die Ermittler wollen wissen, wer, wann, wo und wie den Terroristen F. in den Stunden vor dem Anschlag getroffen hat.