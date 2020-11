Terrorermittlungen: Neue Details zu mysteriösem Video

Ein Gruppenmitglied, der 21-jährige N. B., war in den Wochen vor der Tat mit dem Attentäter in Kontakt; weil auf seinen Namen ein schwarzer BMW 320i zugelassen ist, scheint er den Ermittlern verdächtig: „Es besteht der Verdacht, dass B. der Lenker des Videos ist und ein Zusammenhang zu K. F. besteht“. Der Übermittler des Videos wurde noch am Abend des 2. November befragt. Er soll – gemeinsam mit fünf weiteren Jugendlichen – den Attentäter „kurz vor dem Anschlag zwei Mal im Bereich Seitenstettengasse“ gesehen haben. Bis heute ist nicht klar, wie der Attentäter mit Sturmgewehr, Machete, Pistole und Sprengstoffgürtel-Attrappe in die Innenstadt gelangte.