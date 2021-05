Türkis-grüne Regierungsvorhaben: Kommt da noch was?

Plastik, Pfand und Piloten

Wer schon einmal in einem deutschen Supermarkt war, der weiß, dass Kunden dort auch Pfand für Plastikflaschen zahlen müssen. So gelingt es den Deutschen, mehr als 90 Prozent der Kunststoffflaschen zu recyceln. Zum Vergleich: Österreich hat eine Quote von 70 Prozent. Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler hätte das deutsche Pfandsystem für Einwegplastik nur zu gerne abgekupfert-doch daraus wird vorerst nichts. Die Supermarktketten, die viel Geld in die Rückgabeautomaten investieren hätten müssen, wehrten den Vorstoß erfolgreich ab. Zu teuer sei das, vor allem für kleine Händler. Nun kommt, wie vergangenen Mittwoch präsentiert, eine verpflichtende Mehrweg-Quote ab 2024. Ab diesem Zeitpunkt sollen Kunden in allen Märkten die Wahl haben, ob sie ihre Milch lieber in Karton verpackt oder in Mehrwegglasflaschen kaufen wollen-das soll für alle relevanten Produktkategorien gelten, insbesondere auch bei den Discountern, die derzeit kaum Mehrwegsysteme anbieten.



Die erste Schlacht ums Plastikpfand mag verloren sein, aber Gewessler hat das Projekt noch nicht ganz abgeschrieben. Das Team der Ministerin bastelt derzeit an Modellregionen, in denen das Pfand für Flaschen aus Kunststoff getestet wird. Naheliegendes Kalkül: Wird der Pilot zum Erfolg, steigt der Druck auf die Handelskonzerne. Für ihr Modell wird die Klimaministerin allerdings eine Supermarktkette als Partner brauchen. Infrage käme der deutsche Discounter Lidl, dessen Österreich-Chef das Plastikpfand befürwortet, als derzeit einziger Vertreter aus der Riege der Händler.



Hoffen darf Gewessler auch auf Unterstützung aus Brüssel: Eine EU-Richtlinie sieht vor, dass Getränkeflaschen aus Kunststoff bis 2029 zu mindestens 90 Prozent getrennt gesammelt und recycelt werden müssen-ansonsten drohen Strafzahlungen.