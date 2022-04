U-Ausschuss: Wem gehört der Staat? Seinen Bürgern oder der ÖVP?

Der erste Paragraf des österreichischen Parteiengesetzes von 2012 steht im Verfassungsrang: „Die Existenz und die Vielfalt politischer Parteien sind wesentliche Bestandteile der demokratischen Ordnung der Republik Österreich.“ Mit etwas Boshaftigkeit könnte man unterstellen, die Abgeordneten der Parlamentsfraktionen hätten sich selbst in die Verfassung geschrieben, um die eigene Bedeutung zu unterstreichen. Eine solche Selbstüberhöhung wäre vor allem den Großparteien SPÖ und ÖVP zuzutrauen, die sich die Zweite Republik nach deren Gründung – in vielen Bereichen bis heute – untertan machten.

Auf Bundesebene ging die ÖVP dabei in den letzten 20 Jahren schamloser vor. Der SPÖ fehlten schlicht die Gelegenheiten. Seit 2000 waren die Sozialdemokraten insgesamt zwölf Jahre lang in Opposition. Die ÖVP ist seit 1986 durchgängig Regierungspartei, zwischen 2000 und Anfang 2007 und von Ende 2017 bis heute stellt sie den Bundeskanzler. Keusch verhielt sie sich in dieser Zeit nicht. Sie akkumulierte Macht, vom schwarzen Grundsatz „Mehr privat, weniger Staat“ keine Spur. Mit etwas Spottlust könnte man den ersten Paragrafen des Parteiengesetzes durchaus umformulieren: „Die Republik Österreich ist in ihrer Vielfalt wesentlicher Bestandteil der ÖVP.“