Über die Unabhängigkeit des profil: Was wir tun und lassen können

Dieser Kommentar hat – vor allem in den sozialen Medien – einiges Aufsehen erzeugt. Insbesondere die von Blaha infrage gestellte Unabhängigkeit des profil stand dabei zur Debatte. Die Tatsache, dass die Kolumne einer dezidiert linken Publizistin endete, wurde in dieser Interpretation zur Grundsatzfrage: Welche politische Ausrichtung hat das profil, welche Agenda steckte hinter dieser Personalie, kurz: Wer hat hier das Sagen?

Barbara Blaha, Gründerin und Chefin des Momentum Instituts – eines ökosozialen Thinktanks mit Sitz in Wien –, veröffentlichte auf ihrer eigenen Plattform Moment.at und auf den daran hängenden Social-Media-Kanälen einen Kommentar, in dem sie die Absetzung ihrer monatlichen Kolumne im profil thematisierte.

Auf eine etwas verkorkste Art eignet sich dieser Fall tatsächlich für eine grundlegende Betrachtung. Denn die – wie wir gleich ausführen werden – stark verkürzte und leider in wesentlichen Teilen auch verdrehte Darstellung Blahas fiel in den sozialen Medien auf fruchtbaren Boden. Und erwies mit der Behauptung, profil sei von seinen Eigentümern inhaltlich steuerbar, dem unabhängigen Journalismus in Österreich insgesamt einen echten Bärendienst.

Zum Hintergrund: In ihrer Reaktion auf die Kündigung ihrer profil-Kolumne stellte Blaha einen ursächlichen Zusammenhang mit einem wenige Tage zuvor in profil veröffentlichten Text her, in dem sie für die Einführung von Vermögenssteuern argumentiert hatte. Blaha schreibt: „Die fristlose Absetzung meiner Kolumne im profil erfolgte still, sachlich, per E-Mail. Man wolle künftig Kolumnist:innen, die ‚einigermaßen exklusiv‘ für das Haus schreiben. Ich sei, so hieß es mit höflicher Umschreibung, ‚sehr allgegenwärtig‘ – was wunderbar für mich sei, aber eben schwierig fürs Alleinstellungsmerkmal. Es war ein Schlussstrich, gezogen mit ruhiger Hand. Dass bereits Kolumnen bis zum Sommer vereinbart waren? Geschenkt. Nur wenige Tage zuvor hatte ich im profil geschrieben, ‚wie lange wir uns die Reichen noch leisten wollen‘. Danach wollte man sich mich offenbar nicht mehr leisten.“

Diese Kausalität lässt sich auch mit viel gutem Willen nicht erhärten.

Tatsächlich stellt die Chefredaktion des profil gerade ihre Kolumnen in Teilen neu auf – übrigens keineswegs „fristlos“, sondern mit angemessenem Vorlauf, und freilich wurde auch mit Blaha persönlich gesprochen. Barbara Blahas Kolumne, die in den vergangenen Monaten immer wieder in abgewandelter Form auch als Gastkommentar im „Kurier“ und der „Kleinen Zeitung“ publiziert wurde (sowie auf der Website des Momentum Instituts), erschien uns tatsächlich nicht mehr „exklusiv“ genug. Das inhaltliche Problem, das Blaha unterstellt, hatten wir nicht. Im Gegenteil: Sie wurde ja genau mit diesem thematischen Hintergrund – als linke Stimme, die insbesondere für ökonomische Verteilungsgerechtigkeit argumentiert – überhaupt erst zur profil-Kolumnistin.