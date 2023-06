Ukraine: Leben und träumen im Krieg

Olena, 35

Olena war im polnischen Przemysl in den Zug gestiegen und unterwegs nach Lviv (Lemberg, Ukraine). VEin Jahr davor war sie in die entgegengesetzte Richtung gereist, völlig verstört von den russischen Bombardierungen. Sie hatte in ihrem Haus in Charkiv mehrere Wochen am Flur verbracht, dem Ort, der am weitesten weg war von den Fenstern. Nie ging sie hinaus. Nachts fand sie keinen Schlaf. Schließlich rang sie sich dazu durch, nach Polen zu flüchten und ihren Mann zurückzulassen. Heute lebt sie in den Niederlanden, wo sie Arbeit fand und innerlich zur Ruhe kam. Ihr Mann erwartete sie am Bahnhof in Lviv. Zehn Tage würden sie gemeinsam haben; mehr Urlaub hatte sie nicht bekommen. Es war ihr erstes Wiedersehen seit einem Jahr. Olena wünschte sich ein Kind, doch der Krieg stellte alles in Frage, auch ihre Zukunft in der Ukraine. Er tötet Menschen, zerstört Gebäude, macht Dörfer dem Erdboden gleich, hinterlässt verminte Landschaften, vergiftete Felder, Bäche und Flüsse. Ihr künftiger Sohn, ihre künftige Tochter würden ihr eines Tages vorhalten, sie in diese Welt gesetzt zu haben. Der Gedanke stürzte sie in Verzweiflung.