Die Lounge, von der aus man die gesamte Ankunftshalle überblicken kann, füllt sich im Laufe des Abends zusehends. Eine Familie mit fünf Kindern findet dort etwas Ruhe vor der Weiterfahrt nach Amsterdam. Der älteste Sohn schläft eingerollt und mit seiner Hand über dem Gesicht auf einem der Lounge-Stühle, die sonst von Erste-Klasse-Reisenden frequentiert werden. Fast beschämt erzählt die Mutter, dass er gerade 18 geworden ist. „Eigentlich dürfte er gar nicht hier sein,“ sagt sie, Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine aktuell nicht verlassen. Als sie an der Grenze zu Polen im Stau stehen, legt sie Geld in den Pass ihres Sohnes. Nach der Reihe reicht sie dem Grenzbeamten die Pässe von ihr und ihren Kindern. Als sie ihm den Pass des ältesten Sohnes in die Hand gibt, schaut sie ihn eindringlich an und sagt: „Wenn du an Gott glaubst und ein Herz hast, dann trennst du diesen Jungen nicht von seiner Familie und lässt ihn alleine in der Ukraine bleiben.“

Ankommen, Weiterziehen, Warten

Ein Mädchen in meinem Alter fragt mich nach dem schnellsten Weg nach Kißlegg in Deutschland. Sie hat dort Bekannte, bei denen sie unterkommen kann. Ich schaue ihr im Internet nach, die Reise dauert mehr als elf Stunden, sie wird oft umsteigen müssen. Kurz werden ihre Augen sehr weit, sie ist schon mehrere Tage unterwegs, jetzt muss sie noch einen dranhängen. Ich kann nichts Anderes machen, als sie an das Ticketbüro zu verweisen. Sie schnauft durch, richtet sie sich tapfer wieder auf, bedankt sich, und reiht sich in die lange Schlange vor dem Ticketschalter ein.

So wie die meisten der Geflüchteten wird sie weiterreisen. Nur knapp ein Viertel will in Wien bleiben, der Rest wartet auf den Hartschal-Stühlen in der Ankunftshalle auf den nächsten Zug. Am Nachmittag sitzt hier auch kleiner Junge, nicht älter als zehn Jahre, mit seinen Großeltern. Ein befreundetes österreichisches Paar hilft ihnen, die Tickets zu besorgen. Sie müssen mehrere Stunden auf den Anschlusszug warten, das Ehepaar muss aber weiter. Der Mann sagt „You are a strong boy“ zu dem Jungen, spricht ihm Mut zu. Das Paar erklärt der Familie die Weiterreise nach Paris, der Junge übersetzt auf Ukrainisch. Er ist der einzige der Gruppe, der Englisch kann. Er trägt jetzt die Verantwortung für seine Großeltern. Der österreichische Mann hält ihm die Faust zu einem Fist Bump hin, der Junge legt schnell sein Kuscheltier weg und ballt seine Hand zu einer kleinen Faust.