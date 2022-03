Maria Avdeeva: „Mein Smartphone ist meine Waffe“

In den Gassen und Straßen der Stadt bewegt sich Avdeeva schnell, am späten Nachmittag ist sie wieder zu Hause. Es gilt, keine unnötigen Risiken einzugehen, nicht zu lange draußen zu bleiben. Ihre Wohnung liegt im Westen Charkiws, weit weg von den Stellungen der Russen im Norden und Nordosten, es sei vergleichsweise sicher hier. Über den Westen der Stadt läuft auch die Versorgung mit Lebensmitteln und humanitärer Hilfe.

Die Vororte im Norden und Osten sowie das Zentrum seien schon zu Beginn der Invasion dem Erdboden gleichgemacht worden, sagt Avdeeva. Wird ein Gebäude getroffen, fallen oft im ganzen Viertel Strom und Gas aus, die Menschen können nicht mehr kochen und heizen. „Das ist schlimm, denn es ist ein kalter Frühling.“ In den Nächten sanken die Temperaturen zuletzt auf bis zu minus 15 Grad.

„Alte Menschen“, sagt Avdeeva, „leiden am meisten.“ Vielen sei der Weg zu den Geschäften und Ausgabestellen für Nahrungsmittel zu weit. Freiwillige helfen aus, indem sie die Alten versorgen, andere bringen Tee und Töpfe mit warmem Essen in die Schutzräume. Wer noch in der Stadt ist, verbringt die meiste Zeit unter der Erde. In Kellern und Metro-Stationen suchen die Menschen Schutz vor Artillerieangriffen, ihre Handys laden sie über Generatoren auf.

Bisher hatte Avdeeva Glück. Internet, Strom und Gas funktionieren. Fallen Bomben vom Himmel, verschanzt sie sich im Inneren der Wohnung, wo es keine Fenster gibt. „Ich hoffe, dass ich dort sicher bin“, sagt sie. Richtig überzeugt klingt das allerdings nicht. Manche Raketen schlagen regelrechte Löcher in den Boden, Avdeeva hat Bilder davon gesehen. „Ich werde wohl früher oder später in die Metro gehen“, sagt sie, ganz in der Nähe sei eine Station.