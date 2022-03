Schon seit über einem Monat bombt Wladimir Putins Armee das Nachbarland Ukraine in Grund und Boden. Im russischen Staatsfernsehen aber wird immer noch von einer „militärischen Spezialoperation“ gesprochen, um die „Ukraine zu entnazifizieren und zu demilitarisieren“. Gezeigt werden Bilder von zerstörten Gebäuden. Zivilisten würden demnach aber nicht getroffen.

In Russland bezieht eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ihre Informationen aus dem staatlichen Fernsehen, unabhängige Medien sind längst zur Randerscheinung geworden. Nach dem jüngsten Zensurgesetz kann kritischer Journalismus bis zu 15 Jahre Gefängnis bedeuten. Schon die Verwendung des Wortes „Krieg“ wurde kriminalisiert. Der russische Geheimdienst FSB erstellt schwarze Listen, auf denen auch freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sämtlicher Medien aufscheinen. Sie müssen nun fürchten, rückwirkend (bis ins Jahr 2015) für ihre Artikel bestraft zu werden.

Jedes unabhängige Medium ist heute als „Ausländischer Agent“ klassifiziert. Zuerst fürchteten die kritischen Medienleute, dass dies finanzielle Einbußen bringen würde, weil sich so keine Werbeeinnahmen mehr rekrutieren lassen. Doch inzwischen stellt sich heraus, dass selbst der Kontakt mit diesen Medien hochgefährlich ist. „Als ich bei einer Demonstration verhaftet wurde, wurde ich sofort gezwungen, alle Abonnements auf meinem Telefon zu löschen, die mit ,ausländischer Agent‘ abgestempelt waren“, sagt eine Studentin aus St. Petersburg, die anonym bleiben möchte. „Lesen allein ist strafbar. Und eine Demo kann dich fünf bis zehn Jahre ins Gefängnis bringen.“

Die Repressionen treffen natürlich nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten kritischer Nachrichtenkanäle in Russland. Die Medienleute, die diese Nachrichten in der Ukraine herstellen, arbeiten unter Lebensgefahr. Die Chefredakteurin der Online-Zeitung „Meduza“ Galina Timchenko gibt an, dass „Meduza“ noch drei Mitarbeiter in der Ukraine hat, die live berichten. Am vorigen Mittwoch starb die russische Journalistin Oksana Baulina in Kiew im Bombenhagel. Sie hatte für die investigative Online-Plattform „The Insider“ gearbeitet.

Wer will, kann aber selbst im heutigen Russland erfahren, was wirklich in der Ukraine passiert. In inoffiziellen Info-Kanälen auf verschlüsselten Diensten wie Telegram laufen Live-Feeds mit Bildern aus dem Krieg. Auf Telegram kann man „Novaya Gazeta“ (498.543 Abonnenten), „Kholod“ (16.072 Teilnehmer), „Mediazona“ (196.810 Subscriber) oder „Meduza“ (1.158.626 Abonnenten) auf Russisch abonnieren. Direkt unter der Nase von Vladimir Putin läuft dort ein endloser Nachrichtenfluss durch die Cyberkanäle Russlands.