Kurz will Kanzler werden, Kern will es bleiben – und Strache lachender Dritter sein. Die nächste Nationalratswahl findet voraussichtlich am 8. oder 15. Oktober 2017 statt.

Neuwahlen im Oktober: Sind Sie dafür? Neuwahlen im Oktober: Sind Sie dafür? Ja, die Große Koalition ist am Ende.

Nein, die Regierung sollte weiterarbeiten.

Dazu habe ich keine Meinung. Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Regierungskrise: Die aktuellen Entwicklungen

Christian Rainer und Gernot Bauer über die Regierungskrise. © Video: profil.at

FPÖ bringt sich als künftiger Koalitionspartner in Stellung

Genüsslich beobachten die blauen Granden die heftigen Verwerfungen zwischen SPÖ und ÖVP – und bringen sich als künftiger Koalitionspartner in Stellung.

Eva Linsinger: Ende der Gemütlichkeit

Die Große Koalition, das „Hotel Mama“ der Innenpolitik, sperrt zu – endlich! Mit den Start-up-Twins Kern und Kurz wird ein neues Zeitalter eingeläutet.

Rainer Nikowitz: Spielchentrieb

Sebastian Kurz hat das böse N-Wort ausgesprochen. Also wird natürlich allenthalben an Strategien gegen ihn gebastelt.

Das aktuelle profil

Nach dem Rücktritt ist vor der Neuwahl: Sebastian Kurz will mit der ÖVP auch das Kanzleramt übernehmen, Christian Kern seinen Posten verteidigen und Heinz-Christian Strache lachender Dritter sein. Die Republik Österreich steht vor dem größten Umbruch seit der schwarz-blauen Wende im Jahr 2000.

Lesen Sie die Titelgeschichte von Gernot Bauer und Eva Linsinger in der aktuellen Printausgabe oder als E-Paper (www.profil.at/epaper)!

profil als ePaper

Neben der Printausgabe können Sie das neue profil samstags ab 18 Uhr als ePaper (via iTunes oder Google Play und im Austria Kiosk) oder im digitalen Kiosk (ab Montag im Aboshop, bei Blendle oder read.it) kaufen.