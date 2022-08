Umfrage: Zwei Drittel meinen, dass sich die Dinge bis Ende des Jahre eher noch verschlechtern

Optimismus hat in der Bevölkerung einen schlechten Stand. Zwei von drei Befragten (65%) stellen sich darauf ein, dass sich die Dinge bis Ende des Jahres „eher verschlechtern“. 23 Prozent meinen laut einer Erhebung von Unique Research im Auftrag von profil, dass die Lage gleich bleibt. Nur eine Minderheit von 7% glaubt daran, dass sich die Dinge bis zu Jahresende verbessern könnte. Die Zuversicht ist damit auf einem Rekordtief.

Im April hatten noch 12% an Verbesserungen geglaubt, 27% waren davon ausgegangen, dass die Dinge gleichbleiben und nur 57% rechneten mit Verschlechterungen. Am zuversichtlichsten blicken derzeit noch ÖVP-Wähler in die Zukunft; nur 40% rechnen mit Verschlechterungen. Bei SPÖ-Anhängern sind 70% pessimistisch, in der FPÖ-Wählerschaft sogar 74%

(n=500 Schwankungsbreite: +/- 4,4 Prozentpunkte).