Verhindern Fixtermine für Ungeimpfte einen Lockdown?

Brief mit Impftermin kommt erst im Advent

Formal könnte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein die Sozialversicherungen sogar per Verordnung zwingen, Ungeimpften Termine anzubieten. Zielführend wäre ein solcher Alleingang wohl nicht.

Seltsam mutet es an, dass die Briefe an die Ungeimpften – ob mit oder ohne Termin – erst im Dezember verschickt werden, obwohl die Infektionszahlen jetzt in die Höhe schießen. Grund für die Verzögerung sind datenschutzrechtliche Bedenken. Derzeit dürfen die Sozialversicherungen zwar Briefe an Ungeimpfte versenden, laut Allgemeinem Sozialversicherungsgesetz (ASVG) allerdings nur an solche, die aufgrund von Vorerkrankungen der COVID-19-Risikogruppe angehören. Im April kontaktierte die Sozialversicherung so bereits 145.000 Personen. Um auch vollkommen Gesunde zu erreichen, muss der betreffende ASVG-Paragraf 750 per Parlamentsbeschluss abgeändert werden. Erst dann – im Advent – kann der Brief verschickt werden.

Da könnten das Land oder zumindest Teile davon bereits wieder zugesperrt sein. Wie profil mehrfach bestätigt wurde, halten einzelne hochrangige Regierungsberater einen Lockdown noch vor Weihnachten für unumgänglich, für Geimpfte und Ungeimpfte. Auch Vizekanzler Werner Kogler wollte einen Lockdown in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag nicht ausschließen.