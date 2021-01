Vertuschungen und Enthüllungen (und das Ende des Regenbogens)

Minderheit Männer

Nun, allenfalls vielleicht Sätze wie die folgenden - aus einem Lieblingstext der (gerade noch) aktuellen Ausgabe, einem Erfahrungsbericht des „ZiB“-Moderators Tarek Leitner über seine Versuche, die Nachrichten geschlechtergerecht zu sprechen: „Ich verstehe die männlichen Zuseherinnen, wenn sie den Kompromiss kritisieren, über die Verwendung der ausschließlich weiblichen Form zu einer gendergerechten Sprache zu kommen. Das braucht sich eine Minderheit (und statistisch sind das die Männer) im Jahr 2021 doch nicht gefallen zu lassen.“

PS, ein Erratum: Die akademische Karriere von Bildungsminister Heinz Faßmann war wohl doch nicht so umfangreich wie von uns gestern an dieser Stelle behauptet. Tatsächlich hat Faßmann sein Studium der Geographie und Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Wien in flotten zehn Semestern absolviert, die von uns angegebenen 32 Semester sind bis zu seiner Habilitation vergangen. Wir bitten um Nachsicht.