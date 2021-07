Verzichtspolitik gegen Corona - aber nicht für den Klimaschutz

Frankreich verbietet Inlandsflüge für Strecken, die mit dem Zug genauso gut zurückgelegt werden könnten, Deutschland diskutiert ebenso bereits darüber. Der neue Klima-Plan der EU, "Fit for 55", sieht ein Verkaufsverbot von Verbrennermotoren ab 2035 vor. Österreichs Bundeskanzler, auf der anderen Seite, meint, Klimaschutz wird nur durch neue Technologien und Innovationen möglich sein. Verzicht im Namen des Klimaschutz sei ein "Weg zurück in die Steinzeit", verkündete Kurz letzte Woche im Interview bei "Vorarlberg LIVE". Diese unterschiedlichen Ansätze im Kampf gegen den Klimawandel sorgen in der Koalition derzeit für Unstimmigkeiten, wie Rosemarie Schwaiger und Gernot Bauer im letztwöchigen Politikpodcast ausführten.

Die letzten Wochen haben uns doch eindrücklich gezeigt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben: Hochwasser in Westeuropa und China, Waldbrände in den USA, Spanien und Russland, Tornados in Tschechien - die Häufung dieser Katastrophen ist auf den Klimawandel zurückzuführen. Wenn wir auf neue Technologien warten, ist es für eine lebenswerte Zukunft möglicherweise zu spät. Dabei wäre die Hälfte der Österreicher beispielsweise bereit, für den Klimaschutz mehr für ihr Flugticket zu bezahlen - also bereit für Verzicht.