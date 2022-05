Vorarlberg ist XXL-Picobello-Land

Der Superlativ ist die Grundidee, auf dem hier vieles aufgebaut ist, sei’s in Sachen Wissenschaft und Wirtschaft, Alltag oder Arbeitswelt. Man übertrifft sich selbst in der Flüchtlingshilfe – und kanzelte zugleich Menschen aus der Türkei über Jahrzehnte als „Gastarbeiter“ ab. Man gibt sich freundlich und verbindlich – und zeigt den Nachbarn an, wenn er über die Mittagszeit den Rasen mäht. Ein Land als Ambivalenz-Acker, das für mich bis heute diffizile Spiel von Anziehungs- und Fliehkräften, von zögerlicher Rückkehr und immer wieder: Hals-über-Kopf-Wegrennen.

Ein letztes Spezifikum. Kaum ein Teil der „Vorarlberger Nachrichten“ wird so intensiv gelesen und begrübelt wie die abgedruckten Todesanzeigen. Wer ist gestorben? In welcher Manier wird ihm oder ihr von den Trauerfamilien auf dem Zeitungspapier (und inzwischen natürlich auch online) gedacht? Kein Tag ohne Todesnachrichten. In Lustenau, dem Heimatdörfchen am Rhein, verabschiedet man sich wiederum gewohnheitsmäßig mit einem „Lebe!“ Bis bald. Lebe. Zumindest für die Lebe-Lektion (und für manch anderes) ein Dank an die Picobello-Provinz.