An den Tag ihrer Wahl zur Präsidentin der österreichischen Arbeiterkammer wird Renate Anderl immer gerne zurückdenken: Am Freitagvormittag vergangener Woche herrschte wunderbares Frühlingswetter, die Delegierten waren aufgeräumt und guter Dinge, im Saal wurde viel gescherzt und gelacht. Außerdem fiel das Wahlergebnis so hoch aus, wie es gerade noch sein darf, wenn es nicht peinlich wirken soll: 94,9 Prozent der Stimmen bekam die 55-jährige Wienerin. Das nennt man in der Sprache der Politik einen Vertrauensvorschuss.