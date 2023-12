Warum ein Antigen-Test in Wien viermal soviel kostet wie in Bad Ischl

Die sogenannten „Wohnzimmer-Tests” wurden bis Juni 2023 kostenlos in den heimischen Apotheken vergeben. Zwar werden die Tests weiterhin angeboten - müssen allerdings privat bezahlt werden. Für Verwunderung sorgen die zum Teil massiven Preisunterschiede in den einzelnen Apotheken und Onlineshops. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat vergangene Woche 39 Apotheken stichprobenartig (nicht repräsentativ) verglichen. Während in der Kurapotheke Bad Ischl ein Einzeltest einen Euro kostet, verlangt die Apotheke Zum schwarzen Adler in Wien-Simmering für den exakt gleichen Test das Vierfache.

profil hat bei der Bad Ischler Apotheke nachgefragt, warum dort Testkits um nur einen Euro angeboten werden. Eine Mitarbeiterin verweist auf die günstigen Einkaufskonditionen, die man an die Kunden weitergebe. Bei der Apotheke zum schwarzen Adler in Wien-Simmering, die vom Bruder des Bad Ischler Apothekers betrieben wird, kann man sich die günstigen Preise in Oberösterreich nicht erklären. Der Betreiber habe seine Testkits zu einer Zeit bezogen, als sie stark nachgefragt waren. Er orientiere sich am marktüblichen Verkaufspreis in Wien: „Ich habe bei den anderen nachgefragt, von dem aus habe ich den Durchschnittspreis bestimmt.“ Ohne Aufschlag, wie er beteuert.